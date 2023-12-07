مجموعة السبع تطالب بإجراءات عاجلة لحل الأزمة بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن زعماء دول مجموعة السبع أن هناك حاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات العاجلة لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر في ختام قمة قادة مجموعة السبع عبر الإنترنت التي استضافتها اليابان، رئيسة مجموعة السبع لعام 2023، حيث تمت مناقشة القضايا الراهنة، بما في ذلك الحرب على قطاع غزة والأزمة الروسية الأوكرانية.
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