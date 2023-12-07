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مجموعة السبع تطالب بإجراءات عاجلة لحل الأزمة بغزة

12/7/2023 3:13:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن زعماء دول مجموعة السبع أن هناك حاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات العاجلة لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.


جاء ذلك في بيان مشترك صدر في ختام قمة قادة مجموعة السبع عبر الإنترنت التي استضافتها اليابان، رئيسة مجموعة السبع لعام 2023، حيث تمت مناقشة القضايا الراهنة، بما في ذلك الحرب على قطاع غزة والأزمة الروسية الأوكرانية.


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