أوكرانيا تحدد قائمة حاجاتها من الأسلحة الأمريكية

ونقلت الوكالة عن الوثائق المتوفرة لديها: "عرض مسؤولون من وزارة الدفاع الأوكرانية في جلسة مغلقة في واشنطن قائمة بالأسلحة التي تحتاج إليها كييف لتلبية احتياجات القوات الأوكرانية". وتضم القائمة أنظمة دفاع جوي THAAD ومقاتلات F/A-18 Hornet ومروحيات Apache وBlack Hawk ودبابات "أبرامز" ومدافع عيار 155 مم ومقاتلات "إف-16" وصواريخ ATACMS بعيدة المدى ومسيرات General Atomics بما فيها MQ-9B SkyGuardian وطائرات شحن عسكرية من طراز С-130 Hercules وC-17 Globemaster. ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي ليلة الخميس مشروع قانون لتخصيص مساعدات بمليارات الدولارات لأوكرانيا وإسرائيل.

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