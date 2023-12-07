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الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا من الظاهرية جنوب الخليل

12/7/2023 3:13:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 11 مواطنا فلسطينيا بينهم شقيقان، من بلدة الظاهرية جنوب الخليل.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفــا "، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: خلدون البطاط، وخالد حسين بطاط، وعمر أنور إسماعيل الطل، وإبراهيم علي بطاط، والشقيقين أيمن، ويحيى يوسف إسماعيل الطل، والدكتور زيد أبو دية، وجميل منسية، وأسامة القيسية، ومحمد أبو هوادا القيسية، ومجدي محمد منصور القيسية، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.




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