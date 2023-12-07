الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا من الظاهرية جنوب الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 11 مواطنا فلسطينيا بينهم شقيقان، من بلدة الظاهرية جنوب الخليل.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفــا "، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: خلدون البطاط، وخالد حسين بطاط، وعمر أنور إسماعيل الطل، وإبراهيم علي بطاط، والشقيقين أيمن، ويحيى يوسف إسماعيل الطل، والدكتور زيد أبو دية، وجميل منسية، وأسامة القيسية، ومحمد أبو هوادا القيسية، ومجدي محمد منصور القيسية، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.
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