جامعة الدول العربية تؤيد مبادرة غوتيريش بشأن غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أيد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبقوة مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعوته لمجلس الأمن بضرورة وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.



وأوضح أبو الغيط على منصة "إكس"، ان لجوء الأمين العام لمجلس الأمن وفق المادة 99 من الميثاق لأول مرة منذ توليه منصبه يعتبر شاهد على فداحة الموقف"، مشددا على ضرورة تحمل المجلس مسؤوليته بعد هذا الإفشال المتكرر.



و أرسل غوتيريش للمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة، في عام 2017، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بموجب المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له "لفت انتباه" المجلس إلى ملف يمكن أن يعرض السلام والأمن الدوليين للخطر.



واعتمد الأمين العام على المادة 99 من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة التي نادرا ما تستخدم والتي تخوله لفت انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حماية السلم والأمن الدوليين.



من جانبه، أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، أن الوقف الكامل لإطلاق النار في غزة وحده الذي يجعل للجهود الإنسانية أثرا ملموسا ويغير الوضع الإنساني للمدنيين في القطاع.