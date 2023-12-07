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حزب الله يعلن استهداف موقعين إسرائيليين

12/7/2023 3:13:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال حزب الله اللبناني إنه استهدف موقعي المرج وحرج راميم الإسرائيليين بالأسلحة المناسبة، وإنه حققنا إصابات مباشرة جراء ذلك.


وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلت عن وزير الحرب غالانت قوله بأنهم سيبعدون حزب الله اللبناني وراء نهر الليطاني، عبر تسوية دولية استنادا لقرار أممي.

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