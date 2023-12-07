حزب الله يعلن استهداف موقعين إسرائيليين

حزب الله يعلن استهداف موقعين إسرائيليين
التاريخ
12/7/2023 3:13:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال حزب الله اللبناني إنه استهدف موقعي المرج وحرج راميم الإسرائيليين بالأسلحة المناسبة، وإنه حققنا إصابات مباشرة جراء ذلك.
وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلت عن وزير الحرب غالانت قوله بأنهم سيبعدون حزب الله اللبناني وراء نهر الليطاني، عبر تسوية دولية استنادا لقرار أممي.
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