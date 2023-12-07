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عشرات الشهداء في قصف الاحتلال منزل شرقي غزة

12/7/2023 3:13:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد العشرات جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي على منزل لعائلة الترك قرب ملعب النور بحي الصبرة جنوب شرقي غزة

وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع إصابات في قصف إسرائيلي على بلدة بني سهيلا شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة


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