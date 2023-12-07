عشرات الشهداء في قصف الاحتلال منزل شرقي غزة
التاريخ
12/7/2023 3:13:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استشهد العشرات جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي على منزل لعائلة الترك قرب ملعب النور بحي الصبرة جنوب شرقي غزة
وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع إصابات في قصف إسرائيلي على بلدة بني سهيلا شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة
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