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الاحتلال يعتقل فلسطينيين من عمال غزة غرب نابلس

12/7/2023 3:13:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنين فلسطينيين من عمال غزة في قرية قوصين غرب نابلس.
وأفاد رئيس مجلس قروي قوصين نائل سلمان لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال داهمت المجلس القروي، وقامت بخلع بعض الأبواب داخله، كما داهمت نادي قوصين وقامت بتفتيشه، والعبث بمحتوياته، واعتقلت مواطنين فلسطينيين من عمال غزة، كانا يقيمان داخل النادي، وهما: محمود أحمد خليل السكسك، وناجي حرب حمدان أبو جامع.




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