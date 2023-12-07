الاحتلال يعتقل فلسطينيين من عمال غزة غرب نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنين فلسطينيين من عمال غزة في قرية قوصين غرب نابلس.
وأفاد رئيس مجلس قروي قوصين نائل سلمان لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال داهمت المجلس القروي، وقامت بخلع بعض الأبواب داخله، كما داهمت نادي قوصين وقامت بتفتيشه، والعبث بمحتوياته، واعتقلت مواطنين فلسطينيين من عمال غزة، كانا يقيمان داخل النادي، وهما: محمود أحمد خليل السكسك، وناجي حرب حمدان أبو جامع.
MENAFN07122023000208011052ID1107551687
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.