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رئيسي يتوجه إلى موسكو للقاء بوتين

12/7/2023 3:13:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- توجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، إلى موسكو بدعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية وفق وكالة "إرنا".
وأضافت الوكالة، توجه رئيس إيران توجه على رأس وفد رفيع المستوى من السياسيين والاقتصاديين إلى موسكو بدعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضحت الوكالة أن موضوع المفاوضات بين الرئيسين سيكون قضايا العلاقات الثنائية، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية، والقضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والوضع في قطاع غزة.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الرئيس الإيراني سيرافقه وزير النفط خلال زيارته لموسكو.

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