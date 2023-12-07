الحرب على غزة في يومها الـ62...شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- دخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ62، حيث وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية برا وجوا في خانيونس جنوبا، في قوت تواصل فصائل المقاومة التصدي لتوغل البري للاحتلال، وتشتبك معه في أكثر من محور.
استُشهد، منذ فجر اليوم الخميس، عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا.
وأفاد مراسلنا، بأن طائرة حربية إسرائيلية قصفت مسجدا في حي الدرج بمدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء 12 شهيدا على الأقل، وإصابة العشرات بجروح، إضافة إلى تدمير عدد من المنازل المجاورة.
وأضاف، أن طائرات الاحتلال قصفت منازل في البلدة القديمة في مدينة غزة، في محيط منطقة حمام السمرة، وميدان فلسطين، وسوق الزاوية، وموقف جباليا، ما أدى إلى وقوع عشرات الشهداء والجرحى، ولم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى المناطق المستهدفة، وانتشال الشهداء وإسعاف الجرحى، بسبب القصف العشوائي.
كما قصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته دباباته منازل في أحياء الزيتون والشجاعية والصبرة شرق غزة، ما أسفر عن وقوع المواطنين بين شهيد وجريح.
وطال القصف العشوائي مفرق السرايا في حي الرمال غرب مدينة غزة، وأدى إلى تدمير عدد من
البنايات السكنية.
كما استُشهد العشرات وأصيب آخرون في قصف الاحتلال بالمدفعية منزلين في دير البلح وسط قطاع غزة.
كما شهدت مناطق جنوب خان يونس قصفا عشوائيا مكثفا من الطائرات والمدفعية أثناء توغل آليات الاحتلال برا، حيث شهدت القرارة وخزاعة، وعبسان، والشيخ ناصر سلسلة غارات مكثفة، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض، دون تمكن سيارات الإسعاف من الوصول، لخطورة الأوضاع على الأرض، بسبب كثافة القصف.
كما يعيش النازحون إلى خان يونس أوضاعا إنسانية غاية في الصعوبة، بسبب الاستهداف المتواصل للمناطق، وشح المواد، وصعوبة التوجه إلى مدينة رفح، بسبب استهداف الاحتلال البنية التحتية والطرق، ما اضطر أغلبهم إلى سلوك طرق وعرة مشيا على الأقدام.
يتبع..
وفي ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى نحو 16,250 شهيدا، من بينهم أكثر من 1240 شهيدا منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة مطلع شهر كانون الأول/ ديسمبر الحالي، بحسب ما أفادت وزارة الصحة في غزة.
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