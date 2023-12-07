الحرب على غزة في يومها الـ62...شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- دخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ62، حيث وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية برا وجوا في خانيونس جنوبا، في قوت تواصل فصائل المقاومة التصدي لتوغل البري للاحتلال، وتشتبك معه في أكثر من محور.

استُشهد، منذ فجر اليوم الخميس، عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا.

وأفاد مراسلنا، بأن طائرة حربية إسرائيلية قصفت مسجدا في حي الدرج بمدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء 12 شهيدا على الأقل، وإصابة العشرات بجروح، إضافة إلى تدمير عدد من المنازل المجاورة.

وأضاف، أن طائرات الاحتلال قصفت منازل في البلدة القديمة في مدينة غزة، في محيط منطقة حمام السمرة، وميدان فلسطين، وسوق الزاوية، وموقف جباليا، ما أدى إلى وقوع عشرات الشهداء والجرحى، ولم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى المناطق المستهدفة، وانتشال الشهداء وإسعاف الجرحى، بسبب القصف العشوائي.

كما قصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته دباباته منازل في أحياء الزيتون والشجاعية والصبرة شرق غزة، ما أسفر عن وقوع المواطنين بين شهيد وجريح.

وطال القصف العشوائي مفرق السرايا في حي الرمال غرب مدينة غزة، وأدى إلى تدمير عدد من

البنايات السكنية.

كما استُشهد العشرات وأصيب آخرون في قصف الاحتلال بالمدفعية منزلين في دير البلح وسط قطاع غزة.

كما شهدت مناطق جنوب خان يونس قصفا عشوائيا مكثفا من الطائرات والمدفعية أثناء توغل آليات الاحتلال برا، حيث شهدت القرارة وخزاعة، وعبسان، والشيخ ناصر سلسلة غارات مكثفة، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض، دون تمكن سيارات الإسعاف من الوصول، لخطورة الأوضاع على الأرض، بسبب كثافة القصف.

كما يعيش النازحون إلى خان يونس أوضاعا إنسانية غاية في الصعوبة، بسبب الاستهداف المتواصل للمناطق، وشح المواد، وصعوبة التوجه إلى مدينة رفح، بسبب استهداف الاحتلال البنية التحتية والطرق، ما اضطر أغلبهم إلى سلوك طرق وعرة مشيا على الأقدام.





يتبع..





وفي ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى نحو 16,250 شهيدا، من بينهم أكثر من 1240 شهيدا منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة مطلع شهر كانون الأول/ ديسمبر الحالي، بحسب ما أفادت وزارة الصحة في غزة.