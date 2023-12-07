واشنطن بوست: نتنياهو يخوض حربين.. وقد لا ينتصر في أي منهما

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخوض حربًا على جبهتين في الوقت ذاته، "وقد لا ينتصر في أي منهما".

وذكرت الصحيفة في تقرير، أن الحرب الأولى يقودها نتنياهو بصفته رئيس حكومة الحرب الإسرائيلية التي تقود العمليات العسكرية ضد قطاع غزة.

وأضافت أن "نتنياهو وجد نفسه أمام معركة أخرى هي استئناف إجراءات محاكمته بشأن مزاعم فساد تلاحقه منذ أمد طويل، وذلك بعد مرور شهرين على القتال، وسقوط أكثر من 15 ألف قتيل فلسطيني في قطاع غزة".

ويأتي استئناف إجراءات المحاكمة إثر إعلان وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، انتهاء حالة الطوارئ في المحاكم الإسرائيلية، يوم الجمعة الماضي.

وتوقفت المحاكم الإسرائيلية عن النظر في القضايا غير العاجلة في أعقاب بدء الحرب، "ولكن نظريًا على الأقل، يبدو أن رئيس الوزراء الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة سيعود مجددًا إلى قفص الاتهام"، بحسب الصحيفة.

وكانت وُجّهت لنتنياهو تهم بالرشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة، أواخر العام 2019، وهو ما جعل منه أول رئيس وزراء إسرائيلي توجه إليه اتهامات خلال وجوده في المنصب.

وبحسب الصحيفة، "ألقى العديد من الإسرائيليين باللوم على نتنياهو في أعقاب هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ففي ظل حكمه، شهدت الدولة اليهودية، اليوم، الأكثر دموية في تاريخها، هذا إلى جانب شعورهم بالاستياء من محاولاته تحميل المؤسسة الدفاعية في إسرائيل مسؤولية هجوم حماس".

وفي الأيام القليلة الماضية، عاد المتظاهرون للتجمهر أمام مقر إقامة نتنياهو مطالبين باستقالته، بينما تظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الإسرائيليين يريدون رحيله من المنصب إما الآن أو بعد انتهاء الحرب على غزة.

وأضافت الصحيفة، أن "نتنياهو يقاتل من أجل ما تبقى من حياته السياسية، بينما يحاول أيضًا إلحاق هزيمة كبيرة بحماس، غير أن لعبة النهاية لكلا الجبهتين تبدو محفوفة بالمخاطر بالنسبة له".

وتابعت: "يأتي ذلك في وقت يسعى فيه الخبراء جاهدين لمعرفة كيف يمكن لنتنياهو البقاء في منصبه بعد الحرب فحتى رئيسة الوزراء غولدا مائير اضطرت للتنحي من منصبها، بعد حرب العام 1973".

خلاف على مستقبل غزة

وبموازاة ذلك، أغضب ارتفاع حصيلة الشهداء المدنيين والدمار واسع النطاق في غزة، الحكومات العربية، وأثار قلق حلفاء إسرائيل الغربيين.

وفيما يتعلق بمستقبل غزة، يبدو نتنياهو على خلاف مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي تريد عودة السلطة الفلسطينية لحكم القطاع.

من جهته يرفض نتنياهو ذلك، بينما تستمر حكومته بنقل خطط إلى المشرعين الأمريكيين فحواها إجبار الحكومات العربية على استقبال سكان غزة.

من جانبه، أشار القنصل العام الإسرائيلي السابق في نيويورك الون بنكاس، إلى "علاقة قوة غير متكافئة بين حماس وإسرائيل. فبالنسبة لحماس، النصر هو استمرار الوقوف على قدميها وهي تلوح بعلم واحد. وبالنسبة لإسرائيل، الانتصار ينبغي أن يكون حاسمًا، ويقود في النهاية إلى إضعاف حماس تمامًا من الناحيتين العسكرية والسياسية".

وعلّقت الصحيفة بالقول، إن "نتنياهو يدرك ذلك جيدًا وهو ما يجعله يوازن بين الضغوط في الداخل وتلك التي تمارسها عليه إدارة بايدن".