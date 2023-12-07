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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي في معارك في غزة

12/7/2023 3:12:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين وارتفاع حصيلة خسائره البشرية خلال العملية البرية في قطاع غزة إلى 85 عسكريا.

حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي "الثقيلة" اليوم ترتفع أكثر بعد إعلان مقتل عسكريين آخرين (صورة)
وقتل أمس الأربعاء الرقيب عميت بونزل، 22 عاما من شوهام، والرقيب آلمنيو إيمانويل فيليكه، 22 عاما، من كريات جات.

وأصيب 3 مقاتلين احتياطيين من دورية مظليين في الجيش الإسرائيلي بجروح خطيرة، كما أصيب مقاتل احتياطي آخر من الكتيبة 7008 بجروح خطيرة، في معركة شمال قطاع غزة.

وأصيب نحو 100 جندي إسرائيلي إصابات بالغة الخطورة في أعينهم بسبب عدم استخدام النظارات الواقية أثناء المعارك في قطاع غزة.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن هذه الإصابات في عيون الجنود نجمت عن انفجارات وأعيرة نارية وتطاير شظايا، نتيجة عدم ارتداء النظارات الواقية التي تحمي العيون، مشيرة إلى أن بين 10 و15% من تلك الإصابات أدت إلى العمى في إحدى العينين أو كلتيهما.

وأوضحت هيئة البث أن هؤلاء الجنود أهملوا استخدام النظارات الواقية خلال النشاط العسكري، ونفى الجيش الإسرائيلي وجود نقص في النظارات الواقية، وقال إنه يعمل على زيادة حملات الوعي بين الجنود لاستخدامها.

ووسع الجيش الإسرائيلي الذي يشن منذ 27 أكتوبر هجوما بريا على شمال القطاع، نطاق عملياته البرية لتشمل قطاع غزة برمته مع نشر دبابات قرب خان يونس التي أصبحت بؤرة حرب جديدة.

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