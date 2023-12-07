الكابينت يقر زيادة طفيفة في دخول الوقود إلى غزة

الكابينت يقر زيادة طفيفة في دخول الوقود إلى غزة
التاريخ
12/7/2023 3:12:36 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب /PNN- وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، مساء الأربعاء، على السماح "بزيادة عند الحد الأدنى" لوصول الوقود إلى قطاع غزة "لمنع انهيار إنساني وتفشي الأمراض" في جنوب القطاع.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان له إن كمية الوقود ستحددها الحكومة وسيجري تعديلها على أساس الوضع الإنساني المحلي.
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