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الكابينت يقر زيادة طفيفة في دخول الوقود إلى غزة

12/7/2023 3:12:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب /PNN- وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، مساء الأربعاء، على السماح "بزيادة عند الحد الأدنى" لوصول الوقود إلى قطاع غزة "لمنع انهيار إنساني وتفشي الأمراض" في جنوب القطاع.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان له إن كمية الوقود ستحددها الحكومة وسيجري تعديلها على أساس الوضع الإنساني المحلي.


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