قصف إسرائيلي على عدة بلدات في جنوب لبنان

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN- تعرضت عدة بلدات في جنوب لبنان، اليوم الخميس، لقصف مدفعي إسرائيلي.

وقصفت مدفعية الاحتلال بلدات حولا، ومركبا، وعلما الشعب، وطير حرفا، ووادي السلوقي، في جنوب لبنان.

كما حلّقت طائرات الاحتلال الاستطلاعية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا إلى الساحل البحري جنوبا.



