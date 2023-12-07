قصف إسرائيلي على عدة بلدات في جنوب لبنان

قصف إسرائيلي على عدة بلدات في جنوب لبنان
التاريخ
12/7/2023 3:12:35 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN- تعرضت عدة بلدات في جنوب لبنان، اليوم الخميس، لقصف مدفعي إسرائيلي.
وقصفت مدفعية الاحتلال بلدات حولا، ومركبا، وعلما الشعب، وطير حرفا، ووادي السلوقي، في جنوب لبنان.
كما حلّقت طائرات الاحتلال الاستطلاعية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا إلى الساحل البحري جنوبا.
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