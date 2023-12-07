مسؤول أمريكي: لم نفقد الأمل بتطبيع بين السعودية وإسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- لفت مبعوث الطاقة الأمريكي آموس هوكشتاين، اليوم الخميس، إلى أن بلاده أرادت دائما رؤية تطبيع بين السعودية وإسرائيل.

وتابع أنه لا يعتقد أنه ينبغي التخلّي عن الأمل، وأن الهدف يظلّ كما هو، مضيفًا أن الولايات المتحدة تظلّ ملتزمة بالتكامل الإقليمي، لكنه يجب أن يكون أوسع من السعودية - إسرائيل.

رويترز

