مسؤول أمريكي: لم نفقد الأمل بتطبيع بين السعودية وإسرائيل

مسؤول أمريكي: لم نفقد الأمل بتطبيع بين السعودية وإسرائيل
التاريخ
12/7/2023 3:12:35 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN- لفت مبعوث الطاقة الأمريكي آموس هوكشتاين، اليوم الخميس، إلى أن بلاده أرادت دائما رؤية تطبيع بين السعودية وإسرائيل.
وتابع أنه لا يعتقد أنه ينبغي التخلّي عن الأمل، وأن الهدف يظلّ كما هو، مضيفًا أن الولايات المتحدة تظلّ ملتزمة بالتكامل الإقليمي، لكنه يجب أن يكون أوسع من السعودية - إسرائيل.
رويترز
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