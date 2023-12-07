الاحتلال يعتقل 42 مواطنا على الأقل من الضفة نصفهم من عمال غزة

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 42 مواطنا، من أنحاء مختلفة في الضفة الغربية، نصفهم من عمال غزة.

فمن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 13 مواطنا من الخليل، وهم: الشقيقان حميدان وعبد جمال ارطيش، من بلدة ترقوميا غربا، وخلدون البطاط، وخالد حسين بطاط، وعمر أنور إسماعيل الطل، وإبراهيم علي بطاط، والشقيقين أيمن، ويحيى يوسف إسماعيل الطل، والدكتور زيد أبو دية، وجميل منسية، وأسامة القيسية، ومحمد أبو هوادا القيسية، ومجدي محمد منصور القيسية، من بلدة الظاهرية جنوبا.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال 19 عاملا من غزة يقطنون في بلدة فرعون جنوب طولكرم.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال جلال عويجان ومعن أبو لاوي وخليل زكريا، من البلدة القديمة من مدينة نابلس، ومواطنين من عمال غزة، وهما: محمود أحمد خليل السكسك، وناجي حرب حمدان أبو جامع، في قرية قوصين غرب نابلس.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال أسامة ربحي أبو شعيرة (40 عاما) من مخيم العزة، ومحمد رأفت أبو سرور (23 عاما) من مخيم عايدة شمال بيت لحم، وثلاثة آخرين من عمال قطاع غزة، في مخيم الدهيشة جنوبا.

وقد بلغت حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر أكثر من 3640، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

كما يواصل الاحتلال حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر.

يُشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.