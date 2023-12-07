مستعمرون يقتحمون الأقصى وسط إجراءات مشددة

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- اقتحم عشرات المستعمرين، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مراسل الوكالة الرسمية، بأن الاقتحام يأتي تزامنا مع المسيرة الاستفزازية التي ينوي المستعمرون القيام بها هذه الليلة، والتي من المتوقع أن تنطلق من باب الخليل باتجاه باب العمود، وتخترق الحي الإسلامي بالبلدة القديمة وصولا إلى حائط البراق.

وتشدد

شرطة الاحتلال اجراءاتها العسكرية عند أبواب البلدة القديمة، والمسجد الأقصى، وتدقق في هويات المواطنين، في ظل إجراءات مشددة تفرضها على المصلين، إضافة إلى ملاحقتها للشبان لمنعهم من الوصول إلى المسجد.