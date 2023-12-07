الخليل: الاحتلال يغلق بعض مكاتب جمعية لرعاية الأيتام في بيت أمر ويستولي على محتوياتها

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقر جمعية بيت أمر لرعاية الأيتام شمال الخليل، وأغلقت بعض مكاتبها، واستولت على أثاث وملفات للجمعية.
وقال رئيس الجمعية الدكتور يوسف أبو ماريا للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال اقتحمت مقر الجمعية في بلدة بيت أمر، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته، واستولت على كل ملفات الجمعية، بالإضافة إلى أجهزة كهربائية وحواسيب، قبل أن تقوم بإغلاق أبواب بعض المكاتب بألواح الحديد.
وأضاف أبو ماريا، أن الجمعية تقدم خدماتها لما يقارب 200 من الأطفال الأيتام، بالإضافة إلى 470 طالبا يلتحقون بالمدرسة التابعة للجمعية.
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