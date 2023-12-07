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الخليل: الاحتلال يغلق بعض مكاتب جمعية لرعاية الأيتام في بيت أمر ويستولي على محتوياتها

12/7/2023 3:12:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقر جمعية بيت أمر لرعاية الأيتام شمال الخليل، وأغلقت بعض مكاتبها، واستولت على أثاث وملفات للجمعية.

وقال رئيس الجمعية الدكتور يوسف أبو ماريا للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال اقتحمت مقر الجمعية في بلدة بيت أمر، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته، واستولت على كل ملفات الجمعية، بالإضافة إلى أجهزة كهربائية وحواسيب، قبل أن تقوم بإغلاق أبواب بعض المكاتب بألواح الحديد.

وأضاف أبو ماريا، أن الجمعية تقدم خدماتها لما يقارب 200 من الأطفال الأيتام، بالإضافة إلى 470 طالبا يلتحقون بالمدرسة التابعة للجمعية.

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