الأردن ينفذ عملية إنزال جوي جديدة في قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
عمان/PNN- نفذ سلاح الجو الأردني عملية إنزال جوي هي الرابعة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بحسب ما أعلن الجيش الأردني صباح اليوم الخميس.
وشملت عملية الإنزال مساعدات إغاثية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خانيونس جنوب قطاع غزة.
وقال الجيش الأردني، في بيان عبر موقعه الرسمي: "تمكن طاقم الطائرة التابعة لسلاح الجو الملكي من إنزال الصناديق التي تحوي مساعدات طبية وعلاجية لاستمرارية ديمومة عمل المستشفى".
وأكد الجيش في بيانه أنه "مستمر بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للأهل في قطاع غزة، تخفيفا عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة".
وأوضح الجيش الأردني في البيان أن هذه الخطوة "تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية في زيادة قدرة الكوادر الطبية ولتعزيز وتطوير إمكانات المستشفى بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية، في ظل الحرب على القطاع".
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