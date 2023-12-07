الأردن ينفذ عملية إنزال جوي جديدة في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) عمان/PNN- نفذ سلاح الجو الأردني عملية إنزال جوي هي الرابعة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بحسب ما أعلن الجيش الأردني صباح اليوم الخميس.

وشملت عملية الإنزال مساعدات إغاثية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال الجيش الأردني، في بيان عبر موقعه الرسمي: "تمكن طاقم الطائرة التابعة لسلاح الجو الملكي من إنزال الصناديق التي تحوي مساعدات طبية وعلاجية لاستمرارية ديمومة عمل المستشفى".

وأكد الجيش في بيانه أنه "مستمر بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للأهل في قطاع غزة، تخفيفا عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة".

وأوضح الجيش الأردني في البيان أن هذه الخطوة "تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية في زيادة قدرة الكوادر الطبية ولتعزيز وتطوير إمكانات المستشفى بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية، في ظل الحرب على القطاع".