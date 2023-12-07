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موجز11

12/7/2023 3:12:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) دخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ62، حيث وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية برا وجوا في خانيونس جنوبا، في قوت تواصل فصائل المقاومة التصدي لتوغل البري للاحتلال، وتشتبك معه في أكثر من محور.



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