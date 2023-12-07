موجز11
التاريخ
12/7/2023 3:12:31 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
دخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ62، حيث وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية برا وجوا في خانيونس جنوبا، في قوت تواصل فصائل المقاومة التصدي لتوغل البري للاحتلال، وتشتبك معه في أكثر من محور.
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