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علماء صينيون يصممون ذراعاً روبوتية مستوحاة من الأخطبوط

12/7/2023 3:01:08 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

في محاولة للكشف عن البيئات غير المعروفة، ابتكر فريق صيني ذراعا روبوتية مرنة مستوحاة من الأخطبوط، قادرة على استشعار الأشياء والتعامل معها في الأماكن الضيقة وتحت الماء، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الخميس.

وبحسب الدراسة التي نشرت في أحدث إصدار من مجلة "علم الروبوتات"، سمح الروبوت للمشغلين البشريين معصوبي الأعين بتوجيه ذراعه باستخدام الشفط لالتقاط أشياء مختلفة، بما في ذلك دمية قرش وكرة معدنية ناعمة، عبر قفاز بإصبع واحد.

ويشار إلى أن هذا الابتكار الجديد، الذي طوره فريق من الباحثين بقيادة ون لي من جامعة بيهانغ، مستوحى من الأخطبوط الذي يمدد أذرعه الناعمة في حركة "انتشار الانحناء" المميزة لالتقاط فريسته بالمصاصات الحساسة.

ويمكن استخدام إستراتيجية بسيطة مثل هذه كنموذج للإمساك الآلي، الذي يمكن التحكم فيه ببعض المدخلات، بالإضافة إلى ذراع قابلة لإعادة التشكل إلى حد كبير مع قدرات الاستشعار.

وقام فريق ون بدمج الإلكترونيات والدوائر في الروبوتات مع الحفاظ على قابليتها لإعادة التشكل. وقدم الباحثون ذراع أخطبوط ناعمة قابلة للتمدد مدمجة بالإلكترونيات مع 16 محركا يعمل بالهواء ودرجات متعددة من الحرية.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الدائرة الإلكترونية القابلة للتمدد والقائمة على المعدن السائل للروبوت تستطيع تحمل التمدد أحادي المحور بنسبة 710%، والتمدد ثنائي المحور بنسبة 270%، لأداء المهام بشكل مستقل في بيئة ضيقة.

وكشفت الدراسة أن الذراع الناعمة المزودة بصفين من أكواب الشفط الحسية التي تتصل بإصبع مرتديها، يمكن أن تؤدي حركة سحب تصل إلى 5ر1 ضعف طول ذراعها الأصلي، على غرار النظير البيولوجي.

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