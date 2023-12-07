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بالميراس يتوج بلقب الدوري البرازيلي

12/7/2023 3:01:08 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


توج فريق بالميراس بلقب الدوري البرازيلي لكرة القدم، للمرة الثانية على التوالي، عقب تعادله مع كروزيرو 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء (صباح الخميس بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين الأخيرة من المسابقة.

وشهدت هذه الجولة أيضا خسارة سانتوس على ملعبه أمام فورتاليزا 1 / 2 ليهبط لدوري الدرجة الثانية لأول مرة في تاريخه، برفقة جوياس وكوريتيبا وأمريكا مينيرو.

كما شهدت أيضا هذه الجولة فوز جوياس على أميريكا مينيرو 1 / صفر، وساو باولو على فلامينجو 1 / صفر، وفاسكو دي جاما على براجانتينو 2 /
1 ،
وجريميو على فلومينينسي 3 / 2، وإنترناسيونال على بوتافوجو 3 / 1 ،

وكورينثيانز على كوريتيبا 2 / صفر، وباهيا على أتلتيكو مينيرو 4 / 1، وكويابا على أتلتيكو باراناينسي 3 / صفر.

وعلى ملعب جوفيرنادور ماجاليس، أنهى بالميراس الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه إيندريك فيلبي موريرا دي سوزا في الدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني، تمكن فريق كروزيرو من تسجيل هدف التعادل عن طريق مايكون فينيسيوس فيريرا دا كروز في الدقيقة 81.

ورفع بالميراس رصيده إلى 70 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه جريميو، وتوقف رصيد كروزيرو عند47 نقطة في المركز الرابع عشر.

وهذه هي المرة الثانية عشرة التي يتوج فيها بالميراس بلقب الدوري، ليعزز موقعه كأكثر الأندية حصدا للقب.

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