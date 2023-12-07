شراكة بين «دناتا» و«باتيك إير» لتعزيز السفر بين الإمارات وماليزيا

أبرمت «دناتا»، الشركة العالمية المتخصصة في خدمات الطيران والسفر، شراكة مع «باتيك إير»، لدعم الخط الجديد الذي أطلقته الناقلة الماليزية بين دبي وكوالالمبور.

وكانت «باتيك إير»، التي كان اسمها سابقاً «ماليندو إير»، قد أطلقت في نوفمبر 2023، خدمة بمعدل أربع رحلات أسبوعياً بين دبي والعاصمة الماليزية. وشكلت هذه الخدمة الخط الثاني للناقلة في الشرق الأوسط هذا العام، بعد إطلاقها رحلات جوية بين جدة وكوالالمبور في أغسطس الماضي.

وسوف تعمل «دناتا لخدمات التمثيل» كوكيل عموم مبيعات GSA للناقلة الماليزية في الإمارات. وتوفر مجموعة كاملة من خدمات السفر والبنية التحتية المحلية لدعم المبيعات والتسويق والتوزيع.

وتقدم «باتيك إير» عروضاً سعرية جذابة للمسافرين من دولة الإمارات، تبدأ من 1299 درهماً للسفر في الدرجة السياحية، و3499 درهماً للسفر في درجة الأعمال.

وقال سايمون وودفورد، نائب رئيس «مجموعة دناتا للسفريات» للخدمات الجوية العالمية: «أحدثت إعادة فتح وجهات آسيوية طلباً متنامياً على السفر، مع تزايد أعداد الأشخاص الذين يسعون لاستكشاف المناظر الطبيعية والثقافات المتنوعة في القارة. وفي ماليزيا، تحظى مدينة كوالالمبور والسواحل الجميلة، بما في ذلك لانكاوي، بشعبية متزايدة. ويسعدنا أن ندعم باتيك إير وتوفير مزيد من الخيارات للسفر بين الإمارات وماليزيا».

وأكد المدير الاستراتيجي لمجموعة «باتيك إير» داتوك تشاندران راما موثي، أن ماليزيا أصبحت تكتسب زخماً سريعاً كوجهة نابضة بالحياة، وذلك بفضل جمالها الطبيعي، وثرائها الثقافي، وكرم ضيافتها الدافئة، مع أهمية متزايدة للشراكات التجارية والعلاقات الثقافية. وقال: «مع إطلاق رحلاتنا المباشرة من دبي إلى كوالالمبور، أصبح الوصول أسهل للمسافرين الآن من أي وقت مضى وبأسعار معقولة لاستكشاف البلاد، سواء لقضاء إجازة عائلية ممتعة، أم رحلة عمل مهمة».

وتغادر رحلة «باتيك إير» OD714 مطار دبي الدولي في الساعة 4:05 صباح أيام الاثنين والثلاثاء والخميس والسبت، وتصل إلى كوالالمبور في الساعة 3:35 عصراً (بالتوقيت المحلي). أما رحلة العودة، OD713، فتغادر كوالالمبور أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والأحد، في الساعة 11:05 ليلاً (بالتوقيت المحلي) وتصل إلى مطار دبي الدولي في الساعة 2:25 صباحاً.

وتخدم الناقلة رحلاتها بين دبي وكوالالمبور بطائرة بوينج 737-8 جديدة توفر 12 مقعداً في درجة الأعمال و150 مقعداً في الدرجة السياحية. وتتوفر الوجبات والمشروبات للبيع على جميع رحلات «باتيك إير»، التي تقدم أيضاً مجموعة مختارة من الوجبات التي يمكن طلبها مسبقاً والأمتعة الإضافية بأسعار مخفضة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز