مركز دبي التجاري يستضيف «دوموتكس الشرق الأوسط» في أبريل المقبل

أبرمت «دويتشه ميسي»، الشركة المُنظّمة لمعرض دوموتكس؛ أحد أهم العلامات التجارية الرائدة عالمياً في صناعة السجاد وأغطية الأرضيات، اتفاقية تعاون مع مركز دبي التجاري العالمي، وذلك لتنظيم معرض دوموتكس الشرق الأوسط في دبي خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل، في خطوة تؤكد على طموحات وخطط الشركة للتوسع وتطوير أعمالها، حيث سينضم معرض دوموتكس الشرق الأوسط في دبي إلى نسخ دوموتكس الرئيسية الأخرى في مناطق أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ.



ويعتبر مركز دبي التجاري العالمي أحد أكبر وأهم مراكز المعارض والمؤتمرات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وبالإضافة إلى ريادته وسمعته العالمية المرموقة في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، فقد أثبت مكانته ودوره الكبير، وخاصةً بعد التعافي من جائحة كورونا، كمحفز رائد ورئيسي للنمو الاقتصادي في المنطقة، وذلك من خلال تنظيم واستضافة مجموعة مميّزة من المعارض والمؤتمرات الكبرى الرائدة في مختلف القطاعات.



وتنظم «دويتشه ميسي» أكثر من 150 معرضاً وفعالية تجارية في ألمانيا وفي جميع أنحاء العالم. ويُعد تنظيم معرض دوموتكس في منطقة الشرق الأوسط جزءاً من خطط التوسع العالمية الإستراتيجية للشركة. كما تلبي نسخة دبي الطلب طويل الأمد على منصة عرض سنوية ذات موقع استراتيجي في المنطقة.



وقالت سونيا ويديل كاستيلانو، المدير العالمي لفعاليات معرض دوموتكس العالمية: «تشهد قطاعات البناء والتطوير العقاري والديكور الداخلي في الشرق الأوسط نمواًمستمراً مما يزيد من الطلب على السجاد وأغطية الأرضيات بشكل كبير، حيث تبرز الحاجة الملحّة لزيادة الحصة السوقية لهذه الصناعة في منطقة الشرق الأوسط». واستناداً إلى حجم المبيعات الذي وصل إلى 8.6 مليار دولار في عام 2022، فإنه من المتوقع أن يصل سوق السجاد وأغطية الأرضيات في الشرق الأوسط إلى حوالي 14.55 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.2%.



وقال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي:«يُسعدنا استضافة معرض دوموتكس الشرق الأوسط في مركز دبي التجاري العالمي. ولا شك أن اختيار إمارة دبي لاستضافة هذا الحدثالكبير يؤكّد على مكانتها المرموقة كمركز عالمي رائد للأعمال، كما يؤكّد أيضاً على المكانة المميّزة لمركز دبي التجاري العالمي كمحفّز لنمو وتطوير الأعمال. وسيعمل هذا الحدث المرموق على تعزيز أجندة فعالياتنا المتنوعة لعام 2024 والتيستستقطب أكثر الأحداث البارزة والمرموقة في المنطقة وخارجها. ونحن ملتزمون بتقديم كامل الدعم للمنظّمين وتوفير جميع الإمكانات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح، وذلك عبر تقديم حلول مبتكرة في مركزنا عالمي المستوى. ونتطلع قُدماً لتعاون مثمر مع دويتشه ميسي.»



وباعتبارها مركزاً للأعمال والسياحة، تُمثّل دبي الوجهة المثالية لاستضافة معرض دوموتكس الشرق الأوسط، حيث تشتهر بتنوّع فعالياتها وأنشطتها، وتتميّز ببنية تحتية استثنائية للأعمال والتجارة، ومطار يربط العالم ببعضه البعض، فضلاً عن وسائل النقل العامة والخاصة، مما يضمن للعارضين والزوار وصولاً سهلاً ومريحاً إلى مكان المعرض.