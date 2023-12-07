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«طلوع منزلة الإكليل» وبدء تعمق البرد في الإمارات والخليج العربي

12/7/2023 3:00:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن طلوع نجوم منزلة إكليل العقرب أو الإكليل فجر اليوم الخميس، يعتبر أول منازل فصل الشتاء لدى أهل الأنواء، وهي سبعة منازل من السماء مدة كل منزلة 13 ليلة.

وأوضح الجروان أن طلوع الإكليل يعتبر علامة دخول موسم "المربعانية" أول مواسم فصل الشتاء، وأوان بدء توغل شدة البرد في عموم الجزيرة العربية، مع استمرار فرصة هطول الأمطار بإذن الله.

وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك إلى أن موعد طلوع منزلة الإكليل فوق الأفق الشرقي فجراً، يعتبر بداية التقويم العربي القديم لدى البحارة العرب قديما كابن ماجد أو كما سماه "النيروز العربي".

وأضاف الجروان أن نجوم "إكليل العقرب أو الإكليل" وهي ثلاثة نجوم نيرة في مقدمة برج العقرب يكون ابتداءً من فجر 07 ديسمبر فوق الأفق الشرقي عند أغلب أهل الأنواء، فيما يعده آخرون فجر 02 ديسمبر أو فجر 28 نوفمبر.

والمربعانية أو مربعانية الشتاء، أربعون يوما يبدأ البرد خلالها بالتعمق ويشتد، وهي أول مواسم الشتاء. يتلوها موسم الشبط أو برد البطين، وهو بطن الشتاء وغايته. وأخيراً موسم العقارب وفيها يكون نهاية البرد مع انسلاخ الشتاء وقدوم الربيع.

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