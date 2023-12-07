«طلوع منزلة الإكليل» وبدء تعمق البرد في الإمارات والخليج العربي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن طلوع نجوم منزلة إكليل العقرب أو الإكليل فجر اليوم الخميس، يعتبر أول منازل فصل الشتاء لدى أهل الأنواء، وهي سبعة منازل من السماء مدة كل منزلة 13 ليلة.
وأوضح الجروان أن طلوع الإكليل يعتبر علامة دخول موسم "المربعانية" أول مواسم فصل الشتاء، وأوان بدء توغل شدة البرد في عموم الجزيرة العربية، مع استمرار فرصة هطول الأمطار بإذن الله.
وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك إلى أن موعد طلوع منزلة الإكليل فوق الأفق الشرقي فجراً، يعتبر بداية التقويم العربي القديم لدى البحارة العرب قديما كابن ماجد أو كما سماه "النيروز العربي".
وأضاف الجروان أن نجوم "إكليل العقرب أو الإكليل" وهي ثلاثة نجوم نيرة في مقدمة برج العقرب يكون ابتداءً من فجر 07 ديسمبر فوق الأفق الشرقي عند أغلب أهل الأنواء، فيما يعده آخرون فجر 02 ديسمبر أو فجر 28 نوفمبر.
والمربعانية أو مربعانية الشتاء، أربعون يوما يبدأ البرد خلالها بالتعمق ويشتد، وهي أول مواسم الشتاء. يتلوها موسم الشبط أو برد البطين، وهو بطن الشتاء وغايته. وأخيراً موسم العقارب وفيها يكون نهاية البرد مع انسلاخ الشتاء وقدوم الربيع.
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