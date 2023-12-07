أسعار الذهب تصعد بنسبة 0.2 بالمئة

(MENAFN
) شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا مع تراجع الدولار، حيث أعززت بيانات الوظائف في الولايات المتحدة التي جاءت دون التوقعات التكهنات حول احتمال اختتام الاحتياطي الفيدرالي لدورته الشدة في السياسة النقدية. وفي التعاملات الفورية، سجل الذهب زيادة بنسبة 0.2 بالمئة, ليصل إلى 2,023.39 دولار للأوقية. وبالمثل، ارتفعت عقود الذهب الأمريكية لتسليم فبراير بنسبة 0.2 بالمئة أيضًا، لتصل إلى 2,041 دولار.
كما لاحظ مات سيمبسون، رئيس محللي سيتي اندكس، أن التقلبات في أسعار الذهب قد تكون محدودة إلى حد ما في الفترة القادمة حتى صدور بيانات الوظائف في القطاع غير الزراعي المقبلة في الولايات المتحدة. وكانت العملة الذهبية قد وصلت مؤخرًا إلى مستوى قياسي يبلغ 2,135.40 دولار يوم الاثنين الموافق 4 ديسمبر، مدعومةً بتزايد التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، شهدت انخفاضًا يزيد عن 100 دولار في نفس الجلسة بسبب عدم اليقين بشأن توقيت تيسير السياسة النقدية.
كذلك كشفت البيانات الحديثة عن هبوط كبير في الشواغر الوظيفية في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين ونصف في أكتوبر. وتشير هذه الانخفاضات إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يقوم بتقليل الطلب على العمالة. وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 بالمئة مقابل سلة من العملات، بعد الارتفاع الأخير، مما يجعل الذهب أكثر توفرًا لحاملي العملات الأخرى.
في حين يتجه الاهتمام الآن نحو صدور بيانات الرواتب غير الزراعية لشهر نوفمبر، المقررة ليوم غد، حيث يمكن أن توفر رؤى إضافية حول توقعات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل. يستمر التفاعل المعقد بين المؤشرات الاقتصادية وسياسات البنوك المركزية والظروف المالية العالمية في تشكيل مسار أسعار الذهب في بيئة سوقية تتسم بالحساسية تجاه إشارات السياسة النقدية.
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