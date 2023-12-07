أسعار البيتكوين تتعدى 44 ألف دولار في مسجلة أطول فترة ارتفاع منذ مايو

(MENAFN
) ارتفعت أسعار البيتكوين إلى ما فوق حاجز 44,000 دولار، مسجلة أطول فترة ارتفاع لها منذ شهر مايو، مدفوعة بالتكهنات حول الثقة المتزايدة لدى المستثمرين في إمكانية تيسير السياسة النقدية للمحتملة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. وشهدت هذه العملة الرقمية اتجاهًا ملحوظًا خلال فترة سداسية، حيث ارتفعت بنسبة تقريبية قدرها 16 بالمئة حتى يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر، واستمرت في التعزيز في تداولات آسيا الباكر.
كما يبلغ الارتفاع الكلي للبيتكوين منذ بداية عام 2023 حوالي 165 بالمئة, مما يبرز تعافيًا ملحوظًا من الأدنى الذي شهدته خلال أزمة العملات المشفرة في العام الماضي. ومع ذلك، شهدت قيمة البيتكوين انخفاضًا طفيفًا خلال التداول، لتصل إلى 43,851 دولار. بينما تظل هذه المستويات الحالية منخفضة بشكل كبير عن مستوى 2021 البالغ نحو 69,000 دولار، يتم تحفيز التفاؤل بالتوقعات بأن الولايات المتحدة قد توافق على إطلاق أول صندوق استثمار متداول "إي تي اف", ويستثمر مباشرة في البيتكوين.
كذلك يمكن أن يوسع الموافقة المحتملة على مثل هذه الصناديق قاعدة المستثمرين، حيث تتواجد شركات كبيرة مثل بلاك روك وفيدليتي إنفستمنتس ضمن الشركات التي تطلب تراخيص لإطلاق صناديق العملات المشفرة. يعبر المحللون عن تفاؤلهم بأن هذه الصناديق قد تحصل على الموافقة في يناير. وان الارتفاع الحالي للبيتكوين لا يتأثر فقط بتوقعات "اي تي اف" ولكنه ألمح إلى تخفيف المخاوف بشأن ارتفاع المسيرة إلى حدود لا تتجاوز التوقعات.
في حين انتقل الزخم الإيجابي في البيتكوين إلى العملات المشفرة الأصغر حجمًا، بما في ذلك إيثيريوم وأفالانش ودوجكوين، التي شهدت جميعها زيادات في الأسعار. تستمر ديناميات سوق العملات المشفرة في أخذ شكل تفاعل حساس بين تطورات التنظيم ومشاعر المستثمرين وعوامل الاقتصاد العام.
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