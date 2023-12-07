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7.79 مليارات دينار قيمة الحوالات المنفذة منذ مطلع العام

12/7/2023 2:23:44 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - بلغ عدد الحوالات المنفذة في الأردن منذ مطلع العام الحالي ولنهاية تشرين الثاني الماضي 9.74 ملايين حركة، وبقيمة 7.79 مليارات دينار أردني، وفق إحصاءات جمعتها الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

وبحسب هذه الإحصاءات فإن إجمالي عدد الحوالات المنفذة بالدينار الأردني بلغت خلال تشرين الثاني 889 ألف حركة مقارنة مع مليون و33 ألف حركة في تشرين الأول الذي سبقه، وبانخفاض بلغت نسبته 13.9%، وذلك وفق المملكة.

وبلغت قيمة هذه الحوالات 695 مليون دينار أردني خلال الشهر الماضي مقارنة مع 794 مليون دينار في تشرين الأول، وبانخفاض بلغت نسبته 12.5%.

فيما بلغ إجمالي عدد الحوالات المنفذة بالعملات الأجنبية خلال تشرين الثاني الماضي، 4.704 حركات بالدولار الأميركي بقيمة 32 مليون دولار، إضافة إلى 303 حركات باليورو بقيمة 2.5 ملايين يورو، و28 حركة بالجنيه الإسترليني بقيمة 150 ألف جنيه إسترليني.

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