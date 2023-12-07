7.79 مليارات دينار قيمة الحوالات المنفذة منذ مطلع العام

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - بلغ عدد الحوالات المنفذة في الأردن منذ مطلع العام الحالي ولنهاية تشرين الثاني الماضي 9.74 ملايين حركة، وبقيمة 7.79 مليارات دينار أردني، وفق إحصاءات جمعتها الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).
وبحسب هذه الإحصاءات فإن إجمالي عدد الحوالات المنفذة بالدينار الأردني بلغت خلال تشرين الثاني 889 ألف حركة مقارنة مع مليون و33 ألف حركة في تشرين الأول الذي سبقه، وبانخفاض بلغت نسبته 13.9%، وذلك وفق المملكة.
وبلغت قيمة هذه الحوالات 695 مليون دينار أردني خلال الشهر الماضي مقارنة مع 794 مليون دينار في تشرين الأول، وبانخفاض بلغت نسبته 12.5%.
فيما بلغ إجمالي عدد الحوالات المنفذة بالعملات الأجنبية خلال تشرين الثاني الماضي، 4.704 حركات بالدولار الأميركي بقيمة 32 مليون دولار، إضافة إلى 303 حركات باليورو بقيمة 2.5 ملايين يورو، و28 حركة بالجنيه الإسترليني بقيمة 150 ألف جنيه إسترليني.
MENAFN07122023000151011027ID1107551553
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.