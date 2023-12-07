المركزي: أصول المصارف ترتفع إلى 3.951 تريليون درهم نهاية سبتمبر

ارتفعت الأصول المصرفية بنسبة 1.3% من 3.901 تريليون درهم إلى 3.951 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي وفق النشرة الإحصائية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

وارتفع حجم الائتمان المصرفي بنسبة 1.4% من 1.953 تريليون درهم في نهاية شهر اغسطس الماضي الى 1.981 نهاية شهر سبتمبر مستندا إلى ارتفاع 7.3% في الائتمان الأجنبي إلى جانب 0.7% في حجم الإئتمان المحلي.

وأوضحت البيانات أن الائتمان المحلي ارتفع استناداً لنمو قدره 3.3% في القطاع العام و3.8% في المؤسسات غير المالية الى جانب نمو 0.2% في الممنوح للقطاع الخاص.

وسجلت الودائع المصرفية نموة بدورها 0.7% مرتفعة من 2.403 تريليون درهم إلى 2.420 تريليون في نهاية سبتمبر مع ارتفاع ودائع المقيمين بنسبة عامة 1.8% استنادا لنمو ودائع القطاع الخاص والعام والمؤسسات غير المالية فيما تخطى حجم الودائع بشكل عام التراجع بنسبة 10.1% الذي شاب ودائع غير المقيمين.

وأظهرت النشرة أن القاعدة النقدية توسعت بنسبة 0.4% من 595.1 مليار درهم إلى 597.3 مليار درهم استنادا لزيادة العملة المصدرة بنسبة 0.5% وارتفاع حساب الإحتياطي بنسبة 13.1% وفي الاذونات وشهادات الايداع الاسلامية 5.8% والايداعات لليلة واحدة لدى المركزي بنسبة 34.4% فيما ارتفع كلا من مجمل عرض النقد «ن1» بنسبة 2.2% وعرض النقد «ن2» بنسبة 2.6% بينما نما «ن3» بنسبة 1.6%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز