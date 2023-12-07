المركزي: أصول المصارف ترتفع إلى 3.951 تريليون درهم نهاية سبتمبر

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفعت الأصول المصرفية بنسبة 1.3% من 3.901 تريليون درهم إلى 3.951 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي وفق النشرة الإحصائية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
وارتفع حجم الائتمان المصرفي بنسبة 1.4% من 1.953 تريليون درهم في نهاية شهر اغسطس الماضي الى 1.981 نهاية شهر سبتمبر مستندا إلى ارتفاع 7.3% في الائتمان الأجنبي إلى جانب 0.7% في حجم الإئتمان المحلي.
وأوضحت البيانات أن الائتمان المحلي ارتفع استناداً لنمو قدره 3.3% في القطاع العام و3.8% في المؤسسات غير المالية الى جانب نمو 0.2% في الممنوح للقطاع الخاص.
وسجلت الودائع المصرفية نموة بدورها 0.7% مرتفعة من 2.403 تريليون درهم إلى 2.420 تريليون في نهاية سبتمبر مع ارتفاع ودائع المقيمين بنسبة عامة 1.8% استنادا لنمو ودائع القطاع الخاص والعام والمؤسسات غير المالية فيما تخطى حجم الودائع بشكل عام التراجع بنسبة 10.1% الذي شاب ودائع غير المقيمين.
وأظهرت النشرة أن القاعدة النقدية توسعت بنسبة 0.4% من 595.1 مليار درهم إلى 597.3 مليار درهم استنادا لزيادة العملة المصدرة بنسبة 0.5% وارتفاع حساب الإحتياطي بنسبة 13.1% وفي الاذونات وشهادات الايداع الاسلامية 5.8% والايداعات لليلة واحدة لدى المركزي بنسبة 34.4% فيما ارتفع كلا من مجمل عرض النقد «ن1» بنسبة 2.2% وعرض النقد «ن2» بنسبة 2.6% بينما نما «ن3» بنسبة 1.6%.
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