583.8 مليار درهم إجمالي أصول المصرف المركزي الأجنبية نهاية الربع الثالث

(MENAFN
- Al-Bayan)
استقرت أصول المصرف المركزي الأجنبية عند 583.8 مليار درهم بتقلص طفيف في شهر سبتمبر بنهاية الربع الثالث
عن شهر أغسطس من العام الجاري 2023 فيما ظلت إجمالي الأصول مرتفعة بحوالي 37.5% عن مستواها في شهر سبتمبر من العام الماضي.
وأوضحت بيانات للمصرف بأن الارصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج بلغت قيمتها 349 مليار درهم في سبتمبر الماضي مقابل 241.1 مليار في سبتمبر 2022.
بينما كانت قيمة الأوراق المالية الأجنبية 169.2 مليار درهم مقابل 119.7 مليار درهم فيما بلغت الأصول الأجنبية الأخرى حوالي 65.5 مليار درهم
مقابل 63.4 مليار درهم.
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