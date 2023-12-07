583.8 مليار درهم إجمالي أصول المصرف المركزي الأجنبية نهاية الربع الثالث

استقرت أصول المصرف المركزي الأجنبية عند 583.8 مليار درهم بتقلص طفيف في شهر سبتمبر بنهاية الربع الثالث

عن شهر أغسطس من العام الجاري 2023 فيما ظلت إجمالي الأصول مرتفعة بحوالي 37.5% عن مستواها في شهر سبتمبر من العام الماضي.

وأوضحت بيانات للمصرف بأن الارصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج بلغت قيمتها 349 مليار درهم في سبتمبر الماضي مقابل 241.1 مليار في سبتمبر 2022.

بينما كانت قيمة الأوراق المالية الأجنبية 169.2 مليار درهم مقابل 119.7 مليار درهم فيما بلغت الأصول الأجنبية الأخرى حوالي 65.5 مليار درهم

مقابل 63.4 مليار درهم.

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