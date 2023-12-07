«الاقتصاد» و«التطوير الحكومي» يحتفيان غداً بالدفعة الأولى لمبادرة 100 شركة من المستقبل

تحتفي مبادرة 100 شركة من المستقبل، المبادرة المشتركة بين وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، غدا الجمعة، بالدفعة الأولى للشركات المصنفة ضمن 100 شركة من المستقبل، في حفل يقام بمتحف المستقبل، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل.

وتسلط المبادرة الضوء على أفضل 100 شركة صاعدة ذات إسهام في تعزيز تنافسية قطاعات اقتصاد المستقبل في الدولة، وتستهدف دعم القطاعات الاقتصادية الجديدة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، كما تحتفي بنجاحات القطاع الخاص في الدولة كونه شريكاً محورياً في مسيرة التنمية.

وترسخ مبادرة 100 شركة من المستقبل مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لتأسيس الأعمال القائمة على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وريادة الأعمال، نظراً لما تمتلكه الدولة من بنية تحتية متطورة ومنظومة تشريعية عصرية لمساعدة رواد الأعمال على التوسع والانطلاق إلى العالمية.

وتمكنت المبادرة من استقطاب 26 شريكاً من المؤسسات الحكومية والمحلية والشركات العالمية، حيث توفر هذه الشركات مميزات تنافسية وحوافز وتسهيلات لتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة من تأسيس شركات اقتصاد المستقبل، وتوسيع أعمالها إلى الأسواق العالمية، وتطوير شبكة علاقاتها بما يفتح لها آفاقاً أوسع وفرصاً أكبر.

وتضم الشراكات الاستراتيجية؛ الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات "مجرى"، فيما تتضمن فئة شركاء مسرعات الأعمال؛ دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وصندوق حي دبي للمستقبل، وصندوق محمد بن راشد للابتكار، وشركة مايكروسوفت، وشركة كريم، وشركة "إف تي آي للاستشارات.

وتضم فئة شركاء مجتمع الأعمال كلاً من، مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ومركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال، وغرفة تجارة وصناعة عجمان، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، ومركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، ومنصة أبوظبي للأعمال، وبنك المشرق، وصندوق الوطن، وصندوق خليفة، وجمعية الشرق الأوسط لرأس المال الاستثماري، وشركة MEVP، وشركة فينشر سوق، وشركة آسترو لابس، وشركة فلات 6 لابس، وشركة نورث ستار، وبرنامج غرين هاوس من مجموعة شلهوب، والشريك الإعلامي مجلة إنتربرونور ميدل إيست.

وكانت وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل أطلقا مبادرة 100 شركة من المستقبل العام الماضي تزامناً مع اليوم العالمي للمستقبل، لتعزيز موقع الدولة المتميز في مؤشرات التنافسية العالمية في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والبيئة الجاذبة للاستثمار.

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