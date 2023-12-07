منصور الفلاسي الرئيس التنفيذي في أول حوار صحفي: «تاكسي دبي» تعتزم توزيع 85 % من أرباحها

يستقبل سوق دبي المالي اليوم أسهم شركة ((تاكسي دبي))، تحت الرمز ((DTC)) ورقم التعريف الدولي ((AEE01356D236))، وبسعر 1.85 درهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المُعلن عنه مسبقاً.

وفي أول حوار صحفي منذ تعيينه رئيساً تنفيذياً لشركة ((تاكسي دبي))، أكد منصور الفلاسي لـ((البيان))، أن الهدف من إدراج الشركة في سوق دبي المالي، هو تحقيق قيمة حقيقية لمساهمينا الحاليين والجدد، لاسيما أن شركة تاكسي دبي أكبر مشغل لمركبات الأجرة في دبي.

وتمتلك حصة سوقية 44% من إجمالي مركبات الأجرة تركيزنا على فرص النمو المستقبلية للشركة بهدف الارتقاء بجهودها في المساهمة في تعزيز قطاع التنقل في دبي ودولة الإمارات.

وأوضح أن الشركة واحدة من الشركات الرائدة ذات معدلات النمو العالية، مستهدفة دفع أرباح الأسهم بقيمة لا تقل عن 71 مليون درهم عن الربع الأخير من العام 2023 في شهر أبريل من عام 2024. وبالنسبة للسنة المالية 2024 والسنوات التالية، تتوقع الشركة دفع ما لا يقل عن 85% من الأرباح عن الفترة السنوية كتوزيعات أرباح.

وأنجزت الشركة، الثلاثاء، إرسال إشعارات بالتخصيص للمشاركين في الاكتتاب الذي شهد طلباً هائلاً من المستثمرين المحترفين الدوليين والمستثمرين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين الأفراد من دولة الإمارات. وفي ما يلي نص الحوار:

ما هو الهدف من طرح ((تاكسي دبي)) وتوقعاتكم للشركة؟

يأتي الإدراج في إطار سلسلة الإنجازات التي حققتها الشركة وبما يعكس مسيرة ريادتها ونموها المستدام، ويأتي الإدراج في هذا الوقت تماشياً مع النمو الاقتصادي والسياحي والسكاني الذي تشهده إمارة دبي.

حيث من المتوقع أن ينمو سوق سيارات الأجرة والطلب عبر الإنترنت في دبي جزئياً نتيجةً لنمو سنوي مركب متوقع بنسبة 3% في عدد سكان دبي من عام 2023 إلى عام 2040، إلى جانب نمو متوقع بمعدل سنوي مركب بنسبة 20% في السياحة في دبي من عام 2022 إلى عام 2025.

والهدف من هذا الإدراج هو بالدرجة الأولى الاستفادة من آفاق النمو القوي لاقتصاد دبي، وتحقيق قيمة حقيقية لمساهمينا الحاليين والجدد ولاسيما أن شركة تاكسي دبي تعد أكبر مشغل لمركبات الأجرة في دبي.

حيث تمتلك حصة سوقية تبلغ حوالي 44% من إجمالي مركبات الأجرة وذلك في 30 يونيو 2023، كما ينصب تركيزنا في هذا الإدراج على فرص النمو المستقبلية للشركة بهدف الارتقاء بجهودها في المساهمة في تعزيز قطاع التنقل في دبي ودولة الإمارات.

ما هو توقعات الربح العائد للمساهمين بـ((النسبة))؟

تتمتع شركة تاكسي دبي بسياسة توزيع أرباح مبتكرة تمكننا من الموازنة بين الاستثمارات اللازمة للنمو وتقديم العائد للمساهمين.

وتعتزم الشركة بعد الطرح القيام بدفع الأرباح على الأسهم مرتين في كل سنة وذلك في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام، ومن المتوقع أن يتم دفع أرباح الأسهم بقيمة لا تقل عن 71 مليون درهم عن الربع الأخير من العام 2023 في شهر أبريل من عام 2024.

وبالنسبة للسنة المالية 2024 والسنوات التالية، تتوقع الشركة دفع ما لا يقل عن 85% من الأرباح عن الفترة السنوية كتوزيعات أرباح.

هذا وارتفعت الأرباح الصافية للشركة 98% تقريباً في الأشهر الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى أكثر من 267 مليون درهم مقارنة مع 134.59 مليون درهم قبل عام بحسب إفصاح لسوق دبي المالي، فيما بلغت الإيرادات 1.413 مليار درهم في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر مقارنة مع 1.27 مليار درهم قبل عام.

كم يبلغ عدد مركبات الأجرة لديكم (التي تعمل بالبترول والكهرباء).. وهل هناك نية لدخول عالم سيارات الأجرة ذاتية القيادة؟

تعتبر شركة تاكسي دبي أكبر مشغل لسيارات الأجرة في دبي، بحصة سوقية تبلغ حوالي 44% من إجمالي سيارات الأجرة حتى 30 يونيو 2023، ووصل عدد مركبات الأجرة التي تقوم بتشغيلها عبر خطوط أعمالها المختلفة إلى أكثر من 7000 مركبة، منها 5216 سيارة أجرة.

وباعتبارها من الشركات الرائدة في مجال الاستدامة، فإن غالبية أسطول سيارات الأجرة والليموزين لدى الشركة صديقة للبيئة، حيث تعتبر 80% من سيارات الأجرة و77% من سيارات الليموزين لكبار الشخصيات لدى الشركة إما هجينة أو كهربائية، ونهدف إلى الوصول إلى مركبات هجينة أو كهربائية بنسبة 100% بحلول نهاية عام 2024.

كما أبرمت شركة تاكسي دبي اتفاقية مع شركة كيا للمساهمة في وضع معايير مركبات كيا الكهربائية والتي تتوافق مع الإمارات وبيئتها، مع خطط لتطوير مركبة ذاتية القيادة بعد عام 2025.

الطلب

وشهد الطرح طلباً هائلاً، بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام ما يزيد على 150 مليار درهم (41 مليار دولار)، ما يعني تجاوز اكتتاب الأسهم المطروحة بنحو 130 مرة لجميع الشرائح مجتمعة بسعر الطرح النهائي، ما يمثل أكبر طلب اكتتاب عام أولي على الإطلاق في سوق دبي المالي.

واستناداً إلى سعر الطرح النهائي، من المتوقع أن تبلغ القيمة السوقية لشركة تاكسي دبي عند الإدراج حوالي 4.6 مليارات درهم (1.26 مليار دولار).

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