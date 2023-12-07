سهم تاكسي دبي يقفز 20 ‎%‎ خلال أول 15 دقيقة من التداول

سهم تاكسي دبي يقفز 20 % خلال أول 15 دقيقة من التداول
التاريخ
12/7/2023 2:23:25 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قفز سهم «تاكسي دبي» 20% ووصل إلى مستوى 2.20 درهم خلال أول 15 دقيقة من تداوله في سوق دبي المالي، مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 1.85 درهم.
وبلغت تداولات السهم خلال ربع ساعة نحو 36 مليون سهم، بقيمة قاربت 79 مليون درهم.
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