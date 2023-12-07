أسعار النفط تنتعش وسط مخاوف مستمرة بشأن تباطؤ الاقتصاد والطلب العالمي

(MENAFN
) شهدت أسعار النفط ارتدادًا طفيفًا اليوم الخميس بتاريخ 7 ديسمبر, بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال الستة أشهر السابقة في الجلسة السابقة، ومع ذلك، تستمر المخاوف بين المستثمرين بشأن تراجع الطلب وتباطؤ الاقتصاد في كل من الولايات المتحدة والصين. وحتى الساعة 0409 بتوقيت جرينتش، سجلت عقود النفط الخام برنت ارتفاعًا بنسبة 0.5 في المئة، ما يعادل 38 سنتًا، لتصل إلى 74.68 دولار للبرميل. في الوقت نفسه، وشهدت عقود النفط الخام الأمريكي تكساس الغربية ارتفاعًا بنسبة 0.6 في المئة، أو 42 سنتًا، لتصل إلى 69.80 دولار للبرميل.
كما أُثر في الفترة الأخيرة في أسعار النفط بيانات غير مطمئنة تشير إلى أن إنتاج الولايات المتحدة لا يزال قريبًا من أعلى مستوياته على الرغم من انخفاض المخزونات، كما أشار محللون في بنك "اي إن زي" في مذكرة. وأشار محللو البنك أيضًا إلى أن جزءًا من التراجع يعود إلى ارتفاع مخزونات الوقود. كذلك أظهرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 5.4 مليون برميل لتصل إلى 223.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، على عكس توقعات المحللين بزيادة برميل واحد مليون في استطلاع أجرته رويترز.
في حين شهدت أسعار النفط انخفاضًا بنسبة حوالي 10 بالمئة منذ أعلنت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفين جماعياً بمجموعة "أوبك+"، عن خفض إنتاج طوعي يبلغ 2.2 مليون برميل يومياً. وأشار استطلاع أجرته رويترز حديثًا إلى انخفاض إنتاج النفط الخام في أوبك في نوفمبر، مسجلاً أول انخفاض شهري منذ يوليو. ويعزى هذا الانخفاض إلى شحنات أقل من نيجيريا والعراق، بالإضافة إلى خفض الإنتاج الذي يدعم السوق من قبل اللاعبين الرئيسيين مثل السعودية وأعضاء آخرين في تحالف "أوبك+".
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