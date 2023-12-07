رؤوس أموال الاستثمار تخضع لتحول كبير في نماذجها التشغيلية مع عدم اليقين الاقتصادي

(MENAFN
) استجابةً للتحديات التي يطرحها عدم اليقين الاقتصادي والجداول الزمنية الممتدة للشركات الناشئة، تخضع رؤوس أموال الاستثمار في سيليكون فالي لتحول كبير في نماذجها التشغيلية. وعادةً ما تركز هذه الشركات، التي تعنى بالشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، على فترة استثمار تستمر لمدة 10 سنوات مع إمكانية تمديدها لسنتين إضافيتين. وخلال هذه الفترة، ينتظر المستثمرون العوائد على استثماراتهم، مع إمكانية إجبار الصناديق على التخلص من شركات محفظتها أو إنهاء العمليات في حالة عدم تحقيق عوائد مرضية.
كما أصبح تحقيق العوائد المتوقعة أمرًا أصعب نتيجة للزيادة الكبيرة في تمويل شركات التكنولوجيا الناشئة الناجمة عن الجائحة وظهور منظومة اقتصادية غير متوقعة لاحقًا. وبشكل ملحوظ، ويتجه العديد من المستثمرين، بما في ذلك الشركات الكبيرة مثل "نيو إنتربرايز أسوشييتس" (وهي شركة استثمار برأس مال بقيمة 25 مليار دولار) و "إنسايت بارتنرز" الواقعة في نيويورك، إلى إنشاء أو التخطيط لإنشاء مركبات "صندوق التواصل المتواصل"، وفقًا لمصادر مطلعة على هذه الاستراتيجيات.
كذلك تعتبر صناديق التواصل المتواصل شائعة في مجال الأموال الاستثمارية الخاصة، فإن ظهورها في قطاع رؤوس أموال الاستثمار ناشئ. وتعمل هذه الصناديق كأدوات استثمار ثانوية، تمكن من إعادة تشكيل مؤقتة لأصول معينة داخل الصناديق القديمة. ويتم ذلك من خلال بيع هذه الأصول إلى كيان جديد يتحكم فيه صندوق التواصل المتواصل. وتوفر هذه الطريقة المبتكرة فرصة لممولي صناديق رؤوس الأموال الاستثمارية، المعروفين بـ "الشركاء المحدودين"، لتحفيز أو الخروج من استثماراتهم، مما يمثل استجابة جديدة لتطور طول عمر الشركات الناشئة وعدم اليقين الاقتصادي.
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