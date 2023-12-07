الصين تقدم إعفاءً من الرسوم الجمركية لتقوية الروابط الاقتصادية مع الدول الأفريقية

(MENAFN
) في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع القارة الأفريقية، أعلنت وزارة المالية الصينية أن حوالي 98 بالمئة من السلع المستوردة من ست دول أفريقية ستدخل السوق الصينية دون فرض رسوم جمركية. وتعكس هذه الإعلانات الجهود المتواصلة من جانب الصين لتعزيز تأثيرها الاقتصادي في أفريقيا. واعتبارًا من 25 ديسمبر، ستستمتع أنغولا وغامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومدغشقر ومالي وموريتانيا بامتياز تصدير ما يزيد عن 8,000 سلعة مختلفة إلى الصين دون فرض رسوم جمركية.
كما تتناغم هذه المبادرة مع جدول أعمال أوسع للصين لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية وتعزيز العلاقات التجارية. وتأتي هذه القرارات في ظل مواجهة الصين لتحديات اقتصادية، بما في ذلك النمو البطيء والضغوط الناجمة عن قطاع العقارات. وعلى الرغم من هذه التحديات، تظل الصين ملتزمة بتوسيع وجودها الاقتصادي في أفريقيا، مدركة أهمية هذه المنطقة في ديناميات التجارة العالمية.
كذلك من الملحوظ أن إعلان الصين بشأن إعفاء الرسوم يتزامن مع عدم اليقينات الاقتصادية المحلية، مما يشكل لحظة حاسمة في التواصل مع دول أفريقية. وفي الوقت نفسه، قامت وكالة موديز، وكالة التصنيف الائتماني، بضبط توقعاتها لتصنيف الائتمان للحكومة الصينية من مستقر إلى سلبي. تعكس هذه التعديلات توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي في المدى المتوسط والتحديات المترتبة على انكماش قطاع العقارات. وتؤكد هذه التطورات التفاعل المعقد لاستراتيجيات الاقتصاد، والاعتبارات الجيوسياسية، والديناميات الاقتصادية العالمية في التفاعل المتطور للصين مع دول أفريقية.
MENAFN07122023000045015682ID1107551504
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.