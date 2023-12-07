الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنيرجيز يدعم الالتزام العالمي بتثليث إنتاج الطاقة المتجددة

(MENAFN
) خلال قمة كوب 28 التي عُقدت في دبي، أعرب باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، عن دعمه لالتزام دولي بتثليث إنتاج الطاقة المتجددة. وأكد بويان على ضرورة هذا التعهد كإجراء تدريجي للتخلص تدريجياً من الوقود الأحفوري وتقليل انبعاثات الكربون. وخلال مقابلة مع وكالة رويترز على هامش القمة، قال: "تثليث إنتاج الطاقة المتجددة هو الطريق الصحيح لوضع الهدف... لأنه إذا لم نفعل ذلك، فإنه لن يكون هناك وسيلة للتخلص من طاقة الوقود الأحفوري."
كما شدد بويان على أهمية تعبئة التمويل، خاصة في العديد من الدول النامية، لتحقيق الهدف الطموح لتثليث إنتاج الطاقة المتجددة. وفي حين اتفقت الحكومات في المفاوضات المناخية السابقة على التخلي تدريجياً عن استخدام الفحم الخام كجزء من التدابير الخاصة بتقليل الانبعاثات، وكشفت المناقشات في قمة كوب 28، التي استضافتها الإمارات، إحدى أكبر منتجي النفط، عن انقسامات حول الدور المستقبلي للوقود الأحفوري في المشهد الطاقوي العالمي.
كذلك فيما يتعلق بمسألة التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون، أعرب بويان عن تشككه، مشيرًا إلى أن العملية تظل مكلفة للغاية وليست حلاً شاملاً للتحدي الأوسع المتعلق بإزالة الكربون. وعلى الرغم من التعقيدات والتنوع في وجهات النظر، انضمت ما لا يقل عن 118 دولة إلى التعهد الذي بدأته الإمارات برئاسة كوب 28، بهدف تثليث قدرة الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وتسلط مناقشات القمة الضوء على الحوار والتفاوض العالميين المستمرين بشأن الانتقال إلى مصادر الطاقة المستدامة والآثار الأوسع نطاقًا للحد من تغير المناخ.
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