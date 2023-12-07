بقذائف التاندوم .. سرايا القدس تستهدف دبابتين صهيونيتين وناقلة جند

بقذائف التاندوم .. سرايا القدس تستهدف دبابتين صهيونيتين وناقلة جند
التاريخ
12/7/2023 2:10:48 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها استهدفت بقذائف "التاندوم" والـ (RPG) دبابتين صهيونيتين وناقلة جند في محاور التقدم بيت لاهيا وجباليا.
ويخوض مجاهدو سرايا القدس اشتباكات ضارية مع جنود العدو في قطاع غزة .
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