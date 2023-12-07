الأردن أرسل 17 طائرة لأهل غزة منذ بداية العدوان على القطاع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ضمن حملة "لأهلنا في غزة" 17 طائرة مساعدات منذ بداية الأزمة في القطاع، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف".



وحملت الطائرات المساعدات الإنسانية المختلفة من المواد الطبية والأدوية وأدوية مرضى غسيل الكلى والطرود الغذائية والوجبات الجاهزة والملابس وطرود صحية وحليب أطفال ومواد طبية مخصصة للأطفال.



وتم تسليم المساعدات الإغاثية والطبية والملابس للهلال الأحمر المصري لإدخالها عبر معبر رفح إلى قطاع غزة ليصار إلى تسليمها وتوزيعها على القطاع الصحي والجهات الرسمية العاملة في غزة من خلال الهلال الأحمر الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا".



وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي: "منذ بداية الأحداث الأخيرة عملنا على إرسال الاحتياجات وتخطي التحديات التي واجهتنا من ناحية الكمية والسرعة لتأمينها لأهلنا في غزة ودعم القطاعات المختلفة التي تأثرت والتي بعضها خرج عن الخدمة".



وبين أن الهيئة عملت بالتنسيق والتعاون مع عدد من المنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية والمحلية والشركات الخاصة والمبادرات الشعبية والجهات الحكومية لجمع التبرعات النقدية والعينية وفق قوائم الاحتياج الواردة من قطاع غزة.



وأشار الشبلي إلى أن عملية الإرسال بالطائرات رافقها قوافل برية محملة 286 طناً من الطرود الغذائية والوجبات الجاهزة والمواد الاغاثية والملابس.



وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الالكتروني