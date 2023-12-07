اليابان تعلن عن مساعدات لأوكرانيا بقيمة 4.5 مليار دولار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت الحكومة اليابانية يوم أمس الأربعاء أنها ستقدم مساعدة لأوكرانيا بمبلغ 4.5 مليار دولار، منها مليار دولار مباشر والبقية من خلال البنك الدولي.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية، إن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أكد ذلك خلال محادثات عبر الإنترنت مع قادة مجموعة السبع.

وأضافت الخارجية في بيان أن "كيشيدا صرح بأن اليابان قررت تقديم دعم إضافي بمبلغ مليار دولار، بما في ذلك المساعدة في الإنعاش وإعادة الإعمار، فضلا عن المساعدة الإنسانية، وهي مستعدة لتقديم ما مجموعه 4.5 مليار دولار لدعم أوكرانيا بما في ذلك هذا الدعم الإضافي وزيادة القرض للبنك الدولي".

بالإضافة إلى ذلك، جدد رئيس الوزراء الياباني التزامه بمواصلة المساعدة لكييف والإبقاء على العقوبات ضد موسكو.

وكانت اليابان قد أشارت في وقت سابق إلى أنها قدمت لأوكرانيا مساعدات إنسانية وغذائية ومالية وأنواعا أخرى من المساعدات تبلغ قيمتها أكثر من 7.6 مليار دولار.