واشنطن: طرفا النزاع في السودان ارتكبا فظائع في دارفور

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت الخارجية الأمريكية إن "طرفي النزاع الدائر في السودان ارتكبا فظائع في إقليم دارفور ومناطق أخرى في البلاد"، وأن القتال "تسبب في معاناة إنسانية خطرة هناك".

وقالت وزارة الخارجية إن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية مسؤولتان إما عن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، أو كليهما، في دارفور، حيث تحول القتال الذي بدأ في العاصمة في وقت سابق من هذا العام إلى أعمال عنف عرقية خلال الأسابيع الأخيرة.

وأفاد وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان، بأنه: "بناء على التحليل الدقيق الذي أجرته وزارة الخارجية للقانون والحقائق المتاحة، قررت أن أفرادا من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبوا جرائم حرب في السودان.

وقررت أيضا أن أفراد قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا".

