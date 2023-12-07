نصائح لتحقيق السعادة في مرحلة التقاعد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشر موقع Ideapod تقريراً نقل فيه عن بعض الخبراء قولهم إنه ينبغي تجنب بعض العادات التي يمكن أن تقف في طريق تحقيق حلم السعادة خلال إحدى أهم مراحل الحياة، وهي مرحلة التقاعد.

ويوصي الخبراء بضرورة تجنب العادات السلبية التالية للفوز بمزيد من السعادة والشعور بالرضا:



- التخلي عن الأحلام والهوايات: يوفر التقاعد فرصة ذهبية لإعادة إشعال الاهتمامات القديمة واستكشاف اهتمامات جديدة. مع حرية التقاعد، سيجد المرء متسعًا من الوقت لمتابعة عواطفه التي طغى عليها جدول عمله المتطلب.

- إهمال ممارسة الرياضة: من السهل جدًا التكاسل عن ممارسة التمارين الرياضية خلال أي مرحلة من الحياة. لكن البقاء نشطًا أمر بالغ الأهمية لصحة الإنسان العقلية والجسدية. إن النشاط البدني المنتظم يمكن أن يمنع العديد من المشاكل الصحية التي تأتي مع التقدم في السن، كما يمكن أن يعزز الحالة المزاجية ومستويات الطاقة.

- البقاء داخل المنزل: عند التقاعد، يكون من السهل الوقوع بعادة البقاء في الداخل طوال اليوم. لكن قضاء الكثير من الوقت في الداخل يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالعزلة وحتى الاكتئاب. إن الخروج والاستمتاع بالطبيعة والتواصل الاجتماعي يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في الحالة المزاجية والسعادة بشكل عام.

- تخطي الفحوصات الدورية: إن الكشف المبكر عن العديد من المشكلات الصحية يساعد بشكل كبير على علاجها أو حتى الوقاية منها.

- نسيان تعزيز العلاقات: من السهل أن تأتي العلاقات الاجتماعية في ذيل القائمة. ولكن عند التقاعد يمكن أن يكون لدى الشخص المزيد من الوقت للتواصل مع الأقارب والجيران والأصدقاء. إن الرفقة والحب هما ما يجعل الحياة غنية ومرضية.

- تجاهل الصحة العقلية: يركز الكثيرون غالبًا على الصحة البدنية لدرجة أنهم ينسون صحتهم العقلية. يمكن للتقاعد أن يحدث الكثير من التغييرات في حياة الشخص، ومن الطبيعي أن يشعر بمجموعة من المشاعر - من الإثارة إلى عدم اليقين أو حتى الحزن. لكن تجاهل هذه المشاعر لن يجعلها تختفي.

لبنان 24