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تعرف على أسعار الذهب في الأردن الخميس

12/7/2023 2:10:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس، وفقا للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات.
ووفق التسعيرة التي وصلت لـ"الوكيل الإخباري، فقد بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة بين الأردنيين 41 دينارا لجهة البيع للمواطنين، مقابل 39.3 دينارا للشراء منهم، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18، 36.5 دينارا لجهة البيع للمواطنين، مقابل 33.5 دينارا للشراء منهم.




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