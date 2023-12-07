تعرف على أسعار الذهب في الأردن الخميس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس، وفقا للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات.
ووفق التسعيرة التي وصلت لـ"الوكيل الإخباري، فقد بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة بين الأردنيين 41 دينارا لجهة البيع للمواطنين، مقابل 39.3 دينارا للشراء منهم، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18، 36.5 دينارا لجهة البيع للمواطنين، مقابل 33.5 دينارا للشراء منهم.
MENAFN07122023000208011052ID1107551467
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.