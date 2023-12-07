ارتفاع الصادرات الصينية لأول مرة في 6 أشهر خلال تشرين الثاني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت الصادرات الصينية بعكس التوقعات خلال تشرين الثاني ولأول مرة في 6 أشهر، فيما تراجعت الواردات.



ووفقاً لبيانات هيئة الجمارك الصينية الصادرة اليوم الخميس السابع من كانون الأول، ارتفعت الصادرات الصينية بنحو 0.5% على أساس سنوي في تشرين الثاني، وهو ما جاء عكس توقعات انخفاضها بنسبة 1.1%.



أما الواردات، فتراجعت 0.6% وهو أيضاً ما كان عكس تقديرات المحللين بأن تزيد بنسبة 3.3%.



وعلى مدار أول 11 شهراً من 2023، تراجعت الصادرات والواردات الصينية بنحو 5% و6% على الترتيب.



هذا وارتفعت قيمة الصادرات الصينية إلى أميركا بنحو 7% في تشرين الثاني على أساس سنوي، وفقاً لحسابات CNBC.



على الجانب الآخر، انخفضت الصادرات الصينية إلى الاتحاد الأوروبي بنحو 14.5% على أساس سنوي.



وكان الطلب على السلع الصينية تراجع هذا العام، وسط تباطؤ النمو العالمي.

CNBC