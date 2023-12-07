ارتفاع الصادرات الصينية لأول مرة في 6 أشهر خلال تشرين الثاني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت الصادرات الصينية بعكس التوقعات خلال تشرين الثاني ولأول مرة في 6 أشهر، فيما تراجعت الواردات.
ووفقاً لبيانات هيئة الجمارك الصينية الصادرة اليوم الخميس السابع من كانون الأول، ارتفعت الصادرات الصينية بنحو 0.5% على أساس سنوي في تشرين الثاني، وهو ما جاء عكس توقعات انخفاضها بنسبة 1.1%.
أما الواردات، فتراجعت 0.6% وهو أيضاً ما كان عكس تقديرات المحللين بأن تزيد بنسبة 3.3%.
وعلى مدار أول 11 شهراً من 2023، تراجعت الصادرات والواردات الصينية بنحو 5% و6% على الترتيب.
هذا وارتفعت قيمة الصادرات الصينية إلى أميركا بنحو 7% في تشرين الثاني على أساس سنوي، وفقاً لحسابات CNBC.
على الجانب الآخر، انخفضت الصادرات الصينية إلى الاتحاد الأوروبي بنحو 14.5% على أساس سنوي.
وكان الطلب على السلع الصينية تراجع هذا العام، وسط تباطؤ النمو العالمي.
CNBC
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