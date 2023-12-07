إيطاليا تعلن رسمياً انسحابها من مبادرة الحزام والطريق الصينية للبنية التحتية

(MENAFN
) في تطور هام، انسحبت إيطاليا رسمياً من المبادرة الواسعة للبنية التحتية الصينية المعروفة بـ "الحزام والطريق"، وهو قرار يشكل تغييراً ملحوظاً بعد أكثر من أربع سنوات من أن تكون الدولة الوحيدة في مجموعة الدول السبع التي انضمت إلى المشروع في عام 2019. وبالرغم من عدم صدور بيان رسمي من أي من الطرفين، إلا أن التقارير تشير إلى أن الحكومة الإيطالية أعلنت قرارها لبكين قبل ثلاثة أيام. وأكد مصدر حكومي، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على قنوات الحوار السياسي المفتوحة، انسحاب إيطاليا دون الكشف عن تفاصيل محددة.
كما كان من المتوقع انسحاب من المشروع الواسع للبنية التحتية البحرية والبرية الذي بدأته الصين في عام 2013 منذ عدة أشهر وفقًا لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية. ووصف رئيس الوزراء جورجيا ميلوني، التي تولت السلطة العام الماضي، قرار إيطاليا الأولي بالانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق بأنه "خطأ ضخم"، خاصةً في ظل تحديات البلاد مع الديون العامة الكبيرة.
كذلك كان المنتقدون للخطة الاستثمارية قد أعربوا عن مخاوفهم، متهمين المشروع بخدمة مصالح الصين في الحصول على تأثير سياسي عالمي. وقد أطلقت هذه المبادرة الطموحة، التي تقدر قيمتها بأكثر من تريليوني دولار، قبل عقد من الزمن تحت قيادة الرئيس الصيني شي جينبينغ، بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا وما بعد من خلال بناء موانئ وسكك حديدية ومطارات ومشروعات صناعية.
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