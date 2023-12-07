استمتع بسحر موريشيوس في هذا الموسم الاحتفالي

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- Global Advertising) موريشيوس،ديسمبر 2023: يستعد منتجع JW Marriott Mauritius، الذي يعمل بترخيص الامتياز من Marriott International، لموسم احتفالي لا يُنسى. من تجارب تناول الطعام الراقية إلى الشواء على الشاطئ والأنشطة الترفيهية المليئة بالتسلية، هناك شيء لكل فرد في العائلة للاستمتاع به.
أرض الحكايات ولحظات سحرية في منتجع JW Marriott Mauritius
اخطوا إلى عالم آخر من السحر في منتجع JW Marriott Mauritius. يبدأ فرح عيد الميلاد بحفل إضاءة شجرة عيد الميلاد الخالدة وسوق عيد الميلاد الذي يعلن عن بداية رسمية للاحتفالات في 22 ديسمبر، والذي يشمل العديد من الأنشطة والعروض مثل تجربة مجانية لرياضة ركوب الأمواج ، وتخفيض 20٪ على علاجات الوجه، والمزيد الكثير! الأيام التالية ستحتوي على العديد من الأنشطة، بما في ذلك فصول فنون وحرف ساحرة، ومسابقات تزيين منازل الزنجبيل، وجولة ساحرة في الغابة، وعروض فرقة موسيقية حية وفنانين، ومغامرة ورشة عمل سانتا المرتقبة.
في ليلة رأس السنة، استمتع بقائمة متنوعة من الطعام والمشروبات المصنوعة من أرقى المكونات، لليلة مع عرض سيرك وديكور سحري. يتوج هذا المساء المتلألئ بعرض الألعاب النارية في منتصف الليل والرقص حتى الفجر مع قائمة فاخرة لعشاء سحري بالإضافة إلى تقديم الترفيه المباشر مثل دي جي حي وفرق موسيقية وعروض سيرك ومهرجين والمزيد الكثير! يضمن JW Marriott متعة لجميع الأطفال والكبار.
استمتع بعطلة ساحرة في منتجع JW Marriott Mauritius! انضم إلينا في رحلة خاصة مليئة باللحظات المخصصة لك ولأحبائك. في منتجعنا الجميل، ستجد أنشطة ساحرة ستخلق ذكريات لا تُنسى. تمتع بتناول الطعام اللذيذ مع لمسة من سحر الحكايات واستمتع بالترفيه الساحر.
نتمنى لكم موسماً احتفالياً سحرياً وعاماً جديداً سعيداً!
منتجع JW ماريوت موريشيوس هو منتجع فاخر ومناسب للعائلات، يضم 172 جناحًا فاخرًا مجهزًا بشكل رائع ويتميز بإطلالات خلابة على المحيط الهندي. يقع المنتجع على الجانب الجنوبي الغربي للجزيرة، ويتميز بخلفية جبل لو مورن برابانت الرائع، الذي يُعتبر موقع التراث العالمي لليونسكو. محاطًا بالشعاب المرجانية المحمية والنباتات الخضراء الكثيفة، يمكن للضيوف أن يغمروا أنفسهم في قلب الثقافة الموريشية الأصيلة بينما يستمتعون بتجارب متعددة يقدمها المنتجع. يقدم منتجع JW ماريوت موريشيوس الذي يعود تاريخه إلى مئة عام بنمطه الاستعماري الكلاسيكي وحيث تكون الخدمة الشخصية هي الأمر الأهم.
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