قصّة بقاء وتضامن: داخل أعنف زلزال في المغرب منذ قرن

(MENAFN
- Swissinfo) بقي منزل تيريز سارّة ديلاناي، السويسرية المقيمة في المغرب، سالمًا إثر زلزال سبتمبر، لكنها بدأت تلاحظ في الأسابيع الأخيرة ظهور تشقّقات في جدرانه. يقع المنزل الذي تستغلّه السيدة السويسرية كبيت ضيافة، أو رياض مثل ما يعرف في المغرب، وسط مدينة مرّاكش على بعد دقائق من المدينة العتيقة.
في الشارع الضيّق، يُحدث مرور السيارات اهتزازات في نوافذ المنزل أو الفوانيس المعلّقة. ولأن الهزّات الارتدادية الصغيرة قد تواصلت بعد الزلزال المدمّر، فقد وجدت ديلاناي نفسها محكومة بالقلق. "هل هذا الاهتزاز نتيجة مرور سيارة أو حدوث هزّة ارتدادية؟"
كانت الساعات المتقدّمة من ليل الجمعة 8 سبتمبر تؤذن بأنّ يومًا عاديًّا آخر يتهيّأ للقدوم. لكنّ الأرض جنوب غربي مرّاكش كان لها قول آخر. تستذكر تيريز سارة ديلاناي كيف عاشت اللحظات الأولى لما سيُعرف لاحقا بأنه الزلزال الأكبر منذ حوالي القرن في المغرب: "كنت بصدد الاستعداد للنوم عندما شعرت باهتزاز، وسمعت صوتا عاليا جدا.. كان صوتا يمكنني وصفه الآن بأنه يشبه صوت طائرة تقترب من غرفتي ولكنه آت من الأرض وليس من السماء. شعرت بالمنزل يهتز، كما لو أنه ينفصل عن الأرض مثل ما نقتلع نبتة ما من جذورها."
أدّى الزلزال، الذي بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر، إلى مقتل أكثر من 3000 شخص، وإصابة حوالي 2500 آخرين بجروح خطيرة، العديد منها خطيرة.
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