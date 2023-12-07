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قصّة بقاء وتضامن: داخل أعنف زلزال في المغرب منذ قرن

12/7/2023 1:14:09 AM
(MENAFN- Swissinfo) بقي منزل تيريز سارّة ديلاناي، السويسرية المقيمة في المغرب، سالمًا إثر زلزال سبتمبر، لكنها بدأت تلاحظ في الأسابيع الأخيرة ظهور تشقّقات في جدرانه. يقع المنزل الذي تستغلّه السيدة السويسرية كبيت ضيافة، أو رياض مثل ما يعرف في المغرب، وسط مدينة مرّاكش على بعد دقائق من المدينة العتيقة.


في الشارع الضيّق، يُحدث مرور السيارات اهتزازات في نوافذ المنزل أو الفوانيس المعلّقة. ولأن الهزّات الارتدادية الصغيرة قد تواصلت بعد الزلزال المدمّر، فقد وجدت ديلاناي نفسها محكومة بالقلق. "هل هذا الاهتزاز نتيجة مرور سيارة أو حدوث هزّة ارتدادية؟"


كانت الساعات المتقدّمة من ليل الجمعة 8 سبتمبر تؤذن بأنّ يومًا عاديًّا آخر يتهيّأ للقدوم. لكنّ الأرض جنوب غربي مرّاكش كان لها قول آخر. تستذكر تيريز سارة ديلاناي كيف عاشت اللحظات الأولى لما سيُعرف لاحقا بأنه الزلزال الأكبر منذ حوالي القرن في المغرب: "كنت بصدد الاستعداد للنوم عندما شعرت باهتزاز، وسمعت صوتا عاليا جدا.. كان صوتا يمكنني وصفه الآن بأنه يشبه صوت طائرة تقترب من غرفتي ولكنه آت من الأرض وليس من السماء. شعرت بالمنزل يهتز، كما لو أنه ينفصل عن الأرض مثل ما نقتلع نبتة ما من جذورها."


أدّى الزلزال، الذي بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر، إلى مقتل أكثر من 3000 شخص، وإصابة حوالي 2500 آخرين بجروح خطيرة، العديد منها خطيرة.

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