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جيش الاحتلال: رصدنا 6 عمليات إطلاق قذائف وصواريخ من لبنان

12/7/2023 1:13:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد 6 عمليات إطلاق قذائف وصواريخ من لبنان صباح اليوم، وأضاف أنه تم الرد على مصادرها.


وفي وقت سابق، قال مراسل الجزيرة، إن صفارات الإنذار دوّت في كريات شمونة ومرغليوت في الجليل الأعلى المتاخم للحدود مع لبنان.


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