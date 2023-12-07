جيش الاحتلال: رصدنا 6 عمليات إطلاق قذائف وصواريخ من لبنان

جيش الاحتلال: رصدنا 6 عمليات إطلاق قذائف وصواريخ من لبنان
التاريخ
12/7/2023 1:13:27 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد 6 عمليات إطلاق قذائف وصواريخ من لبنان صباح اليوم، وأضاف أنه تم الرد على مصادرها.
وفي وقت سابق، قال مراسل الجزيرة، إن صفارات الإنذار دوّت في كريات شمونة ومرغليوت في الجليل الأعلى المتاخم للحدود مع لبنان.
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