صحفي من غزة لـ الوكيل: الاحتلال يكثف القصف بالمدفعية والزوارق والطائرات على خان يونس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصدقال الصحفي مازن البلبيسي من قطاع غزة إن عدد من أهالي مدينة غزة نزحوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في المناطق الجنوبية منذ 45 يوماً .



وأضاف البلبيسي خلال اتصال هاتفي من دير البلح عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الخميس أن جيش الاحتلال يكثف القصف عن طريق المدفعية الإسرائيلية والزوارق البحرية والغارات الجوية بالطائرات في خان يونس والتي تستهدف المنازل وعائلات .



ولفت أن صباح اليوم استهدف جيش الاحتلال منزلا بمخيم النصيرات مما أدى إلى شهداء وإصابات من المدنيين الشباب والشيوخ والأطفال .



وبشأن المساعدات أكد أن الوقود دخل إلى قطاع غزة فقط خلال أيام الهدنة مشيراً أن بعد استئناف الحرب تم منع دخول الوقود باستثناء دخول المساعدات الإنسانية بكميات محدودة.



ونوه أنه يوجد صعوبة في وصول المساعدات وتوزيعها على أهالي غزة في خان يونس بسبب القصف الإسرائيلي المستمر .



وقال إن جميع المستشفيات في غزة لا تعمل باستثناء المستشفى المعمداني بخدمة ضعيفة جداً لنقص الامدادات الطبية منوها أن المصاب يذهب إلى المستشفى ولا يستطيع تلقي العلاج لخروج المستشفيات عن الخدمة.