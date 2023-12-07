Thursday, 07 December 2023 10:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صحفي من غزة لـ الوكيل: الاحتلال يكثف القصف بالمدفعية والزوارق والطائرات على خان يونس

12/7/2023 1:13:27 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصد
قال الصحفي مازن البلبيسي من قطاع غزة إن عدد من أهالي مدينة غزة نزحوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في المناطق الجنوبية منذ 45 يوماً .


وأضاف البلبيسي خلال اتصال هاتفي من دير البلح عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الخميس أن جيش الاحتلال يكثف القصف عن طريق المدفعية الإسرائيلية والزوارق البحرية والغارات الجوية بالطائرات في خان يونس والتي تستهدف المنازل وعائلات .


ولفت أن صباح اليوم استهدف جيش الاحتلال منزلا بمخيم النصيرات مما أدى إلى شهداء وإصابات من المدنيين الشباب والشيوخ والأطفال .


وبشأن المساعدات أكد أن الوقود دخل إلى قطاع غزة فقط خلال أيام الهدنة مشيراً أن بعد استئناف الحرب تم منع دخول الوقود باستثناء دخول المساعدات الإنسانية بكميات محدودة.


ونوه أنه يوجد صعوبة في وصول المساعدات وتوزيعها على أهالي غزة في خان يونس بسبب القصف الإسرائيلي المستمر .


وقال إن جميع المستشفيات في غزة لا تعمل باستثناء المستشفى المعمداني بخدمة ضعيفة جداً لنقص الامدادات الطبية منوها أن المصاب يذهب إلى المستشفى ولا يستطيع تلقي العلاج لخروج المستشفيات عن الخدمة.


MENAFN07122023000208011052ID1107551363

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث