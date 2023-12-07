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الأمن يكشف سبب حادث تدهور تسبب بوفاة سائق مركبة شحن على طريق البحر الميت

12/7/2023 1:13:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت الدوريات الخارجية اليوم أن حركة المرور نشطة وقوية على العديد من الطرق الخارجية للمملكة، من بينها طريق اربد-عمان وشارع الـ 100 والصحراوي.
واضافت الدوريات الخارجية خلال تقريرها المروري أن محطة شبيكة ورويشد ،و محطة الاشقف تشهدان ظروف ضبابية، حيث يبلغ مدى الرؤية هناك 100 متر، في حين أن منطقة الازرق تشهد ضبابًا أيضًا ولكن الرؤية تظل واضحة.
وأشارت الدوريات إلى أنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادثين تدهور لمركبات شحن، الأول كان تدهور مركبة شحن "تريلا" نهاية نزول ناعور باتجاه البحر الميت، وكان ذلك بسبب التعامل الخاطئ مع المنعطفات، مما أدى إلى وفاة السائق.
وحادث تدهور لمركبة شحن "تريلا" على طريق الازرق الزرقاء، حيث كانت محملة برولات حديد، مما أدى إلى انقلاب المقطورة على جنبها وتعطل حركة السير باتجاه الزرقاء . تم تحويل حركة السير حتى تم رفع العوائق، ولم يسفر الحادث عن وفيات.




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