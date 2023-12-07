روسيا تختبر أسلحة سفينة حربية جديدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أنها أجرت اختبارات ناجحة على أسلحة سفينة صاروخية جديدة تم تطويرها لصالح الجيش.



وجاء في بيان صادر عن الخدمة:"في إطار المرحلة النهائية من الاختبارات الحكومية، خضعت سفينة Naro-Fominsk العسكرية الجديدة مؤخرا لاختبارات إطلاق النار من أسلحتها من مدافع عيار 30 و100 ملم موجودة في منظومة التسليح في السفينة، واستخدم درع سفينة صغيرة كهدف. جميع الاختبارات جرت بنجاح".



وأضاف البيان:"في المستقبل القريب سيتعين على طاقم السفينة اختبار منظومات الدفاع الجوي الموجودة فيها، وحينها سترافق السفينة طائرات تابعة لأسطول بحر البلطيق الروسي.. خلال مراحل الاختبارات الحكومية يقوم طاقم السفينة وأعضاء اللجان الحكومية بالتحقق من عمل السفينة بشكل عام وعمل جميع أنظمتها، ويتأكدون من مطابقتها للمواصفات المطلوبة".

وزارة الدفاع الروسية

وتنتمي "Naro-Fominsk" إلى فئة سفن Buyan-M الصاروخية التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي 21631، ويبلغ طول كل من هذه السفن 75 مترا، وعرضها 11م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 949 طن، ويمكنها حمل طاقم مكون من 52 شخصا، والحركة بسرعة 25 عقدة بحرية، وقطع 2500 ميل بحري في كل مهمة.



وتتسلح هذه السفن بصواريخ "كاليبر" المجنحة، ومدافع من عيار 100 ملم، وصواريخ "إيغلا" المضادة للأهداف الجوية، ورشاشات AK-630-2 Duet المضادة للأهداف الجوية والبحرية.

RT