Thursday, 07 December 2023 10:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روسيا تختبر أسلحة سفينة حربية جديدة

12/7/2023 1:13:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أنها أجرت اختبارات ناجحة على أسلحة سفينة صاروخية جديدة تم تطويرها لصالح الجيش.


وجاء في بيان صادر عن الخدمة:"في إطار المرحلة النهائية من الاختبارات الحكومية، خضعت سفينة Naro-Fominsk العسكرية الجديدة مؤخرا لاختبارات إطلاق النار من أسلحتها من مدافع عيار 30 و100 ملم موجودة في منظومة التسليح في السفينة، واستخدم درع سفينة صغيرة كهدف. جميع الاختبارات جرت بنجاح".


وأضاف البيان:"في المستقبل القريب سيتعين على طاقم السفينة اختبار منظومات الدفاع الجوي الموجودة فيها، وحينها سترافق السفينة طائرات تابعة لأسطول بحر البلطيق الروسي.. خلال مراحل الاختبارات الحكومية يقوم طاقم السفينة وأعضاء اللجان الحكومية بالتحقق من عمل السفينة بشكل عام وعمل جميع أنظمتها، ويتأكدون من مطابقتها للمواصفات المطلوبة".
وزارة الدفاع الروسية
وتنتمي "Naro-Fominsk" إلى فئة سفن Buyan-M الصاروخية التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي 21631، ويبلغ طول كل من هذه السفن 75 مترا، وعرضها 11م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 949 طن، ويمكنها حمل طاقم مكون من 52 شخصا، والحركة بسرعة 25 عقدة بحرية، وقطع 2500 ميل بحري في كل مهمة.


وتتسلح هذه السفن بصواريخ "كاليبر" المجنحة، ومدافع من عيار 100 ملم، وصواريخ "إيغلا" المضادة للأهداف الجوية، ورشاشات AK-630-2 Duet المضادة للأهداف الجوية والبحرية.

RT

MENAFN07122023000208011052ID1107551361

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث